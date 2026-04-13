タレントのマツコ・デラックスが１３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）の曜日コメンテーターに復帰した。マツコは９週連続で休んでいた。

この日の番組冒頭、ＭＣの垣花正が「コメンテーターをご紹介します。若林史江さんと隣にいらっしゃるのは…」と紹介すると「そういうの本当にやめろよ、てめえ」と毒づきながらロングヘアーのマツコが登場。

「そうやって長いものに巻かれるのか。言っとくけど、ＭＸに長いものなんか一個もないからな」と毒舌全開。「本当にもう嫌だ。本当にね、私ね、ファイア（早期退職）できるんですよ。労働意欲がわかなくて。今日も１時間前までバックれてやろうと思ってた」と続けると「ごめんなさい。本当に働きたくないんですけど。もう働きたくない！ 本当に」と本音で続けた。

さらに「一個だけ分かったことがあるんです」と続けると「この番組、２か月、現場を離れて見てたでしょ。本当、しょぼいね。びっくりしちゃった。衝撃」と番組にまで毒づくと「慣れてたからさ。セット変わったじゃん。なんか、ちょっとだけだけど、一層、しょぼくなった。なんか、幼稚園のお遊戯会みたいなんだよね」とこき下ろした。

マツコは２月９日の同番組に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明していた。