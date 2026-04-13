セ・リーグは１２日で５球団との対戦が一巡した。阪神とヤクルトが勝率７割超と開幕ダッシュに成功。一方、開幕前は躍進を期待する声も多かった中日が早くも借金８とつまずいた。

昨季のリーグ王者で前評判の高かった阪神は、開幕戦こそ巨人に敗れたが、１１勝４敗で早くも首位に立っている。先発では村上、才木の２本柱に加え、高橋が３登板２勝０敗、防御率０・３８と存在感を放っている。打線は佐藤の打率４割１分１厘、１４打点、森下の６本塁打がリーグトップ。投打の軸が開幕から好調で、盤石の戦いぶりを見せている。

序盤の「台風の目」となったのが昨季最下位に沈んだヤクルト。ここまで１４試合で送りバントはわずか２つと、池山新監督のカラーを前面に出した野球で１０勝４敗と好スタートした。課題とされた投手陣もリーグトップのチーム防御率２・２９と奮闘。先発では山野が３戦３勝、救援では新守護神キハダが無失点で６戦６セーブと安定感を見せている。

２チームとは対照的に、出遅れたのが中日だ。開幕５連敗後も立て直せず、１０日の阪神戦で抑えの松山が４失点して逆転負け。チーム防御率はリーグ唯一の４点台と、武器であるはずの投手力が誤算となっている。今季から新設されたホームランウイングも現状、マイナスに作用。チーム本塁打数は広島と並んで最少の８本で、１１日には相手の阪神に３本の“ウイング弾”を許してしまった。首位の阪神とはすでに７・５ゲーム差。苦しい戦いとなっている。

広島はチーム打率２割２厘と得点力不足で借金２、相川新監督率いるＤｅＮＡは開幕４連敗が響いて借金３の５位と想定通りにはいかなかった。巨人はエース山崎の故障、戸郷の不振という誤算がありながら、開幕投手にドラフト１位の竹丸を据えるなど思い切った起用で勝率５割と及第点のスタート。岡本が抜けた打線は試行錯誤が続いている。

◆セ・リーグ順位表（４月１２日時点）

１ 阪 神 １１勝４敗

２ ヤクルト １０勝４敗

３ 巨 人 ７勝７敗

４ 広 島 ５勝７敗

５ ＤｅＮＡ ５勝８敗

６ 中 日 ３勝１１敗