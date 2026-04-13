【嫁ぎ先の天然家族2】「泊まってけば？」への返答。義母の断り方は…？＜第10話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。ある日義母とお出かけして夜帰宅してきた、めいさん家族。義母の家はさらに1時間半かかるため「うちに泊まっていったら？」と提案してみると……？
第10話 正直すぎる理由
【作者コメント】
確かによその家って、どんなに楽しくても疲れちゃったり気を使ったりする部分がありますもんね。自分の家が一番気楽だという気持ちはわかります。義母みたいに素直に言えるのはすごく得だなーと思いました。
「朝は起きたいときに起きてダラダラしたい」そう言える正直さは、ぜひ真似していきたいです。
編集・井伊テレ子
第10話 正直すぎる理由
【作者コメント】
確かによその家って、どんなに楽しくても疲れちゃったり気を使ったりする部分がありますもんね。自分の家が一番気楽だという気持ちはわかります。義母みたいに素直に言えるのはすごく得だなーと思いました。
「朝は起きたいときに起きてダラダラしたい」そう言える正直さは、ぜひ真似していきたいです。
編集・井伊テレ子