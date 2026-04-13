パー4の劇的イーグルで横田真一がシニア初V「うまくいきすぎました」 岩本高志が2位、片山晋呉は6位
<ユニテックスシニアオープン 最終日◇12日◇南紀白浜ゴルフ倶楽部（和歌山県）◇6877ヤード・パー72＞国内シニアツアー・開幕戦の最終ラウンドが行われ、2打差の3位タイから出た横田真一が1イーグル・6バーディ・1ボギーの「65」で回り、トータル10アンダーで逆転優勝。5年目でシニア初優勝を遂げ、優勝賞金600万円を手にした。
＜連続写真＞ドローを打つ時に横田真一がボールからヘッドを離して構える理由
前半1つ伸ばして折り返した横田だが、岩本高志が3つ伸ばして突っ走っていた。「（首位と）3打差あったから優勝という感じはなかった」と肩に力を入れずに後半もプレー。10番、12番、13番とバーディとして詰め寄ると、15番パー4では150ヤードの2打目を直接入れてイーグル。その後も2つのバーディを奪って、岩本を振り切った。「うまくいきすぎて…」と笑って話すが、うれしいシニア初優勝。昨季は欧州シニアツアーに参戦し、海外シニアメジャーの予選会にも積極的に挑戦している。「（海外）メジャーの予選会にいかなくていいランキングに入ってみたい」。海外メジャーの出場権が付与される国内シニアツアーの賞金ランキング4位以内を今季のターゲットにした。4打差の2位に岩本高志。初日首位だった太田祐一は「73」と落として、古庄紀彦と並んで6打差の3位タイで終えた。前年覇者の片山晋呉はトータル2アンダー・6位タイ。昨年限りでレギュラーツアーを“勇退”した谷口徹は、4季連続シニア賞金王がかかる宮本勝昌らと並び、トータル2オーバー・20位タイとなっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内シニア開幕戦 最終成績と獲得賞金
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