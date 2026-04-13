【あすから】『わたしの完璧な秘書』イ・ジュニョクが主演、韓国ドラマ『良いが悪い、ドンジェ』放送スタート 『秘密の森』の公式スピンオフ＜キャスト・相関図＞
俳優のイ・ジュニョクが主演する韓国ドラマ『良いが悪い、ドンジェ』（全10話）が、あす14日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週火・水 後3：20〜）
【動画】イ・ジュニョクが…キャラクターとして愛されたドンジェを演じる『良いが悪い、ドンジェ』
同作は『わたしの完璧な秘書』のイ・ジュニョクが主演。シーズン2まで制作された大ヒットドラマ『秘密の森』の人気キャラクター、ソ・ドンジェを主人公に据えた公式スピンオフとなるサスペンス。
『秘密の森』で補助作家を務めたキム・サンウォン、ファン・ハジョンが脚本を担当。演出は同作にも参加し、韓国ドラマ初の時代劇BL作品『リュソンビの婚礼式』で話題を集めたパク・ゴンホ。『秘密の森』スタッフによるファンも納得のドンジェらしい展開、セルフオマージュ描写など、公式スピンオフならではの楽しみ方はもちろん、先の読めないミステリー性、ブラックなコメディ要素は本作から見ても楽しむことができる。
軽薄さ故に憎まれず、“私たちのドンジェ”と愛されたドンジェを、『秘密の森』から引き続きイ・ジュニョクが好演。ドンジェらしい状況に応じて立ち回る“機会主義者”ぶりはそのままに、挫折を味わったことで深みを増した人間性、検事の初心に帰った正義感など、斬新で魅力あふれる主人公像を見せる。ドンジェの敵として立ちはだかる冷酷な人物ナム・ワンソンを、『空から降る一億の星』『悪魔がお前の名前を呼ぶ時』などの実力派俳優パク・ソンウンが演じている。
■あらすじ
検事長昇進に失敗し、チョンジュ地方検察庁でくすぶるソ・ドンジェ検事(イ・ジュニョク)は再開発事件に頭を悩ませる中、とある女子高生殺人事件を担当することになる。検事としての鋭い勘と、“機会主義者”としての本能が目を覚まし、危険な綱渡りを強いられるが…。単純な殺人と思われた事件の背後に薬物の不正取引が関わっていることを突き止めたドンジェは、過去のしがらみと向き合いながら巨大な悪と対峙することになる。
■演出
パク・ゴンホ
■脚本
キム・サンウォン、ファン・ハジョン
■キャスト
イ・ジュニョク、パク・ソンウン、ヒョン・ボンシク、キム・スギョム、ホ・ドンウォン、イ・ハンナ
【動画】イ・ジュニョクが…キャラクターとして愛されたドンジェを演じる『良いが悪い、ドンジェ』
同作は『わたしの完璧な秘書』のイ・ジュニョクが主演。シーズン2まで制作された大ヒットドラマ『秘密の森』の人気キャラクター、ソ・ドンジェを主人公に据えた公式スピンオフとなるサスペンス。
『秘密の森』で補助作家を務めたキム・サンウォン、ファン・ハジョンが脚本を担当。演出は同作にも参加し、韓国ドラマ初の時代劇BL作品『リュソンビの婚礼式』で話題を集めたパク・ゴンホ。『秘密の森』スタッフによるファンも納得のドンジェらしい展開、セルフオマージュ描写など、公式スピンオフならではの楽しみ方はもちろん、先の読めないミステリー性、ブラックなコメディ要素は本作から見ても楽しむことができる。
■あらすじ
検事長昇進に失敗し、チョンジュ地方検察庁でくすぶるソ・ドンジェ検事(イ・ジュニョク)は再開発事件に頭を悩ませる中、とある女子高生殺人事件を担当することになる。検事としての鋭い勘と、“機会主義者”としての本能が目を覚まし、危険な綱渡りを強いられるが…。単純な殺人と思われた事件の背後に薬物の不正取引が関わっていることを突き止めたドンジェは、過去のしがらみと向き合いながら巨大な悪と対峙することになる。
■演出
パク・ゴンホ
■脚本
キム・サンウォン、ファン・ハジョン
■キャスト
イ・ジュニョク、パク・ソンウン、ヒョン・ボンシク、キム・スギョム、ホ・ドンウォン、イ・ハンナ