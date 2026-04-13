【アベマ30時間】地上波オファーなし…山本裕典、“30時間マラソン完走”も挑戦延長で叫ぶ
俳優の山本裕典が12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』で11日より挑戦した、30時間の“限界突破マラソン”を完走した。
【写真】『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』ホスト仲間が駆けつけスタート
ABEMAの番組『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す企画。
今回のマラソンでは、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日の夜10時までに島を2周、およそ60キロの完走と、試行錯誤する山本が、リアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得を目指した。
ゴールまで残り1.5キロ。番組『愛のハイエナ』で苦楽を共にした"軍神"こと心湊一希が車を降り、山本に寄り添うように並走を開始。残り500メートルを切ると、ゴールテープを構える本気湊、ノア、麻生英樹らホスト仲間の姿が。
現場の熱気が最高潮に達する中、30時間を走り抜いた山本は見事ゴール！その場に崩れ落ちながらも、仲間たちと熱い抱擁を交わし、達成感を分かち合った。
肝心の仕事のオファーの獲得件数は5件。ガッツポーズで喜ぶ山本だが、地上波からのオファーが0件だったこともあり、新井プロデューサーは、その場で「明日の昼までオファー募集を延長」することを宣言。山本も、ビデオメッセージをくれた父親への想いを爆発させた。「僕の親父、ドラマと映画が観たいみたいなんです!!」そう叫び、業界関係者へ向けて必死に「地上波復帰」への熱意を訴えかけた。
番組の最後に、山本は「本当に辛い30時間だったけれど、ハイエナメンバーと過ごせて幸せでした。応援してくれた視聴者の皆さんも本当にありがとう！」と涙ながらに感謝を述べた。
ネット上では、この泥臭くも熱い挑戦に多くの反響が寄せられている。「30時間完走、普通に凄すぎる！」「これこそ『愛のハイエナ』。延長戦も応援する！」30時間を超えてもなお続く、山本裕典の挑戦。はたして吉報は届くのか。
【写真】『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』ホスト仲間が駆けつけスタート
ABEMAの番組『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す企画。
ゴールまで残り1.5キロ。番組『愛のハイエナ』で苦楽を共にした"軍神"こと心湊一希が車を降り、山本に寄り添うように並走を開始。残り500メートルを切ると、ゴールテープを構える本気湊、ノア、麻生英樹らホスト仲間の姿が。
現場の熱気が最高潮に達する中、30時間を走り抜いた山本は見事ゴール！その場に崩れ落ちながらも、仲間たちと熱い抱擁を交わし、達成感を分かち合った。
肝心の仕事のオファーの獲得件数は5件。ガッツポーズで喜ぶ山本だが、地上波からのオファーが0件だったこともあり、新井プロデューサーは、その場で「明日の昼までオファー募集を延長」することを宣言。山本も、ビデオメッセージをくれた父親への想いを爆発させた。「僕の親父、ドラマと映画が観たいみたいなんです!!」そう叫び、業界関係者へ向けて必死に「地上波復帰」への熱意を訴えかけた。
番組の最後に、山本は「本当に辛い30時間だったけれど、ハイエナメンバーと過ごせて幸せでした。応援してくれた視聴者の皆さんも本当にありがとう！」と涙ながらに感謝を述べた。
ネット上では、この泥臭くも熱い挑戦に多くの反響が寄せられている。「30時間完走、普通に凄すぎる！」「これこそ『愛のハイエナ』。延長戦も応援する！」30時間を超えてもなお続く、山本裕典の挑戦。はたして吉報は届くのか。