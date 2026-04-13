京都府南丹市では男子児童の捜索が続いています。12日、山のふもとで当時、安達結希くんが履いていたものと特徴が似た靴が発見されました。発見場所の近くから中継です。

安達結希くんが通う小学校と自宅の間にある山の近くにいます。12日、結希くんが行方不明になったときに履いていたものと特徴が似た靴が見つかったということです。

結希くんの通う小学校からおよそ6キロ、リュックサックが見つかった場所からはおよそ5.5キロ離れていて、木々が生い茂るかなり急な斜面の山となっています。

13日午前、ふたたび捜索に入った捜査員も登山用のストックのようなものを手に持って、少し苦労した様子で急な斜面を登っていきました。

――その山は地域の人が普段入るような場所なのでしょうか？

地元の人によると、「めったに人が立ち入らない荒れ果てた山」ということです。

実は、10日に取材したときには規制線が張られていたのですが、13日は解除されています。

規制線が張られていた奥を歩いてみると、木々が生い茂っていて薄暗く、木が朽ち果てて転がっているなどかなり足元が悪くなっています。そして、間近で見るとやはり、簡単には登れない非常に急な斜面であることも分かります。