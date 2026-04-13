中国・上海で4月11日、日中友好成人式が行われた。上海に留学している日本の学生が毎年、企画していた恒例行事だが、日中関係が冷えこむ中で今年は異変も。主催した日本の学生に、直面した「葛藤」と今の「願い」を聞いた。

■日中友好の「恒例行事」…今年も開催

4月11日、上海でも桜が満開のこの時期、上海市内のホテルには日中の若者あわせて100人近くが集まった。中国の若者が日本の「浴衣」や「振り袖」を着たり、日本の若者が中国らしい衣装「チャイナドレス」を着ていたりと、参加者たちは合同の成人式だからこそできる経験を思い思いに楽しんでいる様子が印象的だった。

式典では在上海日本総領事館の岡田勝総領事が「青年は国の未来で日中関係の未来です。日中友好成人式は、日本と中国の若い方々が共に成人を祝い、交流を深める大変、意義深い行事であると実感しています。国と国との関係は、つまるところ、人と人との関係です。成人になられた皆さんはここ上海で、時間と空間をともにしているご縁を大切にして、これからの長い人生を歩んでいってください」と、日中の新成人にエールを送った。

■日中関係冷えこみで“異変”…日本の留学生が感じた「葛藤」

この成人式は10年以上の歴史を持つ。上海の日本人留学生会が、上海で成人を迎えた学生たちを祝うために企画したのが始まり。日中友好を願い、中国側の学生も招いて日中の学生同士で交流するのが恒例で、留学生会が最も大切にしてきた行事のひとつだ。

今年、日本人留学生会の代表としてこの成人式の企画をとりまとめてきたのは、上海の大学院に留学中の中村郁絵さんだ。中村さんは、日中関係が冷えこむ中で長年続いてきた成人式を無事に開催するまでには「多くの壁があった」と打ち明けた。

上海の日本人留学生会では成人式のほかにも、数か月に1回程度、日中の学生で交流会を続けてきた。異変が起きたのは去年の秋以降。いつもなら呼びかければ自然と中国人学生達が参加してくれているのに、日中関係が悪化すると参加希望者が少なくなった。結局、交流会を最後に開催したのは去年10月で、それ以降は一度も開催できていないという。

中村さんは「交流会に誘っても、中国人学生たちは『参加してもよいのか…』と迷っているような様子であるように感じた」と振り返った。

実際、上海では関係悪化以降、日本に関連する団体による文化交流イベントが中止になる事態が相次いでいる。ある日本側の関係者は、日中での経済活動は現在も活発だとした上で、特に表立った交流イベントなどを中心に「中国側からの明確な圧力がない場合でも、日中双方で自粛ムードが今も続いている」と実情を漏らす。

■「今だからこそ開催したい」

こうした状況の中で始まった、上海での日中友好成人式の準備。上海の日本総領事館が例年通りSNSアカウントで中国向けに行事への参加を呼びかけるなどしたこともあって多くの申し込みがあり、結果、中国側の申し込み者数は全体でおよそ50人となった。

成人式の前日、会場のホテルを訪れると、留学生会のメンバーたちが自分たちで最終の準備作業を行っていた。日本企業からの協賛品を紙袋に詰めたり当日の順序を確認したりと、大忙し。

入り口では、金属探知機を使った保安検査を行うことに決めた。日中関係が緊張する中での開催。万が一の事態を防ぎ、せっかく参加してくれた日中の学生の安全を最大限守るため、メンバーたちが考え抜いて講じた策だ。

懸念はこれだけではなかった。開催まで1か月を切った3月下旬、北京で行われた同様の成人式で、中国人参加者の半数近くが中国側の圧力で直前にキャンセルしたことが明らかとなっていた。

「北京と上海では雰囲気も違うから来てくれると思うけど、大丈夫かな…」中村さんは期待と不安が混ざり合う、複雑な心境を抱いていた。日中関係が冷えこむいま、なぜ成人式を実現させたいのか？ 中村さんは記者に自らの願いを語ってくれた。

「この行事は先輩たちがつないできた大切なものです。政治の関係が悪いからといって、この成人式をやめたくない。関係が悪くても、こういった民間の交流行事ができるんだということを、私たち若者が示したいと思っているんです」

■当日は…中国側の新成人「ほぼ予定通りの参加」

当日、会場には日中あわせて100人近い新成人の姿があった。中国側からは事前の申し込み数とほぼ同じ50人程度が参加した。「日本のゲームが大好き。日本人の友達と知り合える機会だから来ました」と話す中国人参加者に将来について尋ねると、うれしそうにこう話した。「将来、ゲームを作る仕事がしたい。もし日本人とゲームを作れたらうれしいです。日本と中国の関係がよくなることを希望しています」

留学生会代表として挨拶した中村さんは、参加した日中の若者たちに、自らの思いを述べた。

「私たちのように現地で生活し、直接、言葉を交わし、ともに笑い合える若者の存在が重要です。私たちが上海で得た経験や友情はどんなニュースよりも本物であり、未来の日中の関係を支える力になると感じています。時間は止まることなく過ぎていきます。失敗を恐れず、できるだけ後悔しない選択をして、自分たちの手で未来を作っていきましょう」

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上海に生きる日本の若者たちが企画した成人式は無事、成功裏に終わった。日中関係が冷えこむ中、現場には若者たちが主体的に次世代の日中交流の場を守ろうと奔走する姿があった。