【乃木坂46・一期生結婚ラッシュ】和田まあや・松村沙友理・西野七瀬・能條愛未…「時代の流れを感じる」「まだ続きそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/13】乃木坂46で一期生として活動していた和田まあや（27）2026年4月13日、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2024年から相次ぐ一期生の結婚に反響が寄せられている。
【写真】27歳元乃木坂、結婚発表時に公開したお相手との和装ショット
和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告。上京当時を振り返りつつ「活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。出会ったすべての方に心から感謝しています」と周囲への感謝をつづった。また、投稿では桜をバックに撮影した白無垢姿や、お相手や愛犬と撮影した写真などを披露している。
2024年から乃木坂46・一期生の結婚が相次いでおり、同年2月に心理カウンセラーとして活動する中元日芽香さんが同い年の会社員との結婚をブログで発表。3月には西野七瀬が俳優の山田裕貴とゴールインした。
そして2025年3月、井上小百合が5人組ボーイズグループ「7ORDER」の長妻怜央と結婚と第1子妊娠を報告。4月には永島聖羅と俳優の市川知宏が、11月には能條愛未と歌舞伎俳優の中村橋之助が電撃婚約を発表し（2026年4月に入籍報告）、12月には松村沙友理が結婚と妊娠を発表していた。
今回の和田の発表や、一期生の“結婚ラッシュ”を受け、ファンからは「時代の流れを感じる」「びっくり」「おめでたい」「まだ続きそう」「皆幸せそうで嬉しい」などと驚きや祝福の声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元乃木坂、結婚発表時に公開したお相手との和装ショット
◆乃木坂46、一期生に結婚ラッシュ
和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告。上京当時を振り返りつつ「活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。出会ったすべての方に心から感謝しています」と周囲への感謝をつづった。また、投稿では桜をバックに撮影した白無垢姿や、お相手や愛犬と撮影した写真などを披露している。
そして2025年3月、井上小百合が5人組ボーイズグループ「7ORDER」の長妻怜央と結婚と第1子妊娠を報告。4月には永島聖羅と俳優の市川知宏が、11月には能條愛未と歌舞伎俳優の中村橋之助が電撃婚約を発表し（2026年4月に入籍報告）、12月には松村沙友理が結婚と妊娠を発表していた。
◆乃木坂46の一期生結婚ラッシュに祝福＆驚きの声
今回の和田の発表や、一期生の“結婚ラッシュ”を受け、ファンからは「時代の流れを感じる」「びっくり」「おめでたい」「まだ続きそう」「皆幸せそうで嬉しい」などと驚きや祝福の声が上がっている。（modelpress編集部）
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