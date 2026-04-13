マツコ・デラックス、約2ヶ月ぶりに『5時に夢中！』に復帰 冒頭から“マツコ節”全開「1時間前までバックレてやろうと…」
タレントのマツコ・デラックスが、13日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』に生出演。約2ヶ月ぶりに同番組月曜レギュラーとして復帰した。
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マツコは、2月9日放送の『5時に夢中！』に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養していた。
この日は冒頭からスタジオに登場。「マツコさん、お帰りなさい」と迎えられると、「私もうね、ファイア（Financial Independence, Retire Early”）できるんですよ。本当にもうね、もう労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思ってて、ほんとにごめんなさい。ほんとに働きたくないんですけども。すいません」とのっけから、“マツコ節”全開。「本当に働きたくない！」と叫んだ。
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マツコは、2月9日放送の『5時に夢中！』に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養していた。