日本人アイドルは「ビッ○」発言で注目　酔っ払い出演に差別騒動、歴史軽視批判まで…配信中の言動で物議醸した韓流芸能人

セーフか、アウトか。韓国女性グループaespaの日本出身メンバーであるジゼルが、生配信中に英語で「ビッ○」と返した場面が拡散されて注目を集めている。

【写真】日本料理を「生臭い」と切り捨てた韓国女優

問題のシーンは、配信中に視聴者からジゼルに向けて「ビッ○」という書き込みがなされたことが発端である。

そのコメントを拾ったジゼルは「今、私のことをビッ○と呼んだのか」という趣旨の確認をした後、「OK、ビッ○」と言い返した。

ジゼル（写真提供＝OSEN）

文脈をたどれば、これは一方的な暴言というよりも、無礼なコメントに対する反射的な応酬に近い。そのため、今回の件を単純な「失言」と断じるには議論の余地がある。

しかしその一方で、ライブ配信という場で刺激の強い単語がそのまま切り取られ、瞬時に拡散されてしまう危うさを改めて示したことも事実だ。

編集も緩衝材も存在しない生配信においては、わずか数秒の反応がスター本人のイメージに直結してしまう。韓国芸能界では、こうした配信中の一言や振る舞いが炎上や謝罪に発展した事例がこれまでも繰り返されてきた。

生配信の失態で物議を醸したスターたち

象徴的な事例として挙げられるのが、BoAのケースである。

BoA（写真提供＝OSEN）

2025年4月、BoAはチョン・ヒョンムのライブ配信に酔った状態で出演し、危うい言動を連発した。チョン・ヒョンムとの距離が近すぎるスキンシップに加え、他者の熱愛説を問うコメントに対して不適切な発言を行い、さらには過激なスラングまで飛び出した。

最終的に公開謝罪を求める声が高まり、本人は謝罪に追い込まれた。ここで問題となったのは、言葉の内容以上に、飲酒状態による「生々しい素」がそのまま流出してしまった点にあった。

KISS OF LIFEの事例も、生配信の危うさを物語っている。

KISS OF LIFE（写真提供＝OSEN）

2025年4月の配信において、彼女たちは黒人女性ラッパーをモチーフにしたスタイリングを披露したが、これが人種差別的であるとの批判を浴びた。

黒人文化をステレオタイプ化したように見える演出やネーミングが問題視され、所属事務所が公式に謝罪する事態となった。これは暴言ではないものの、ライブ配信における感覚や演出の粗雑さが、瞬時に「差別」として解釈された例である。

また、ENHYPENのジェイは2023年の配信中、韓国史について「短編小説のようだ」と述べ、歴史を軽視しているとの批判を受けた。ジェイ本人は後に二度にわたって謝罪文を出し、軽率な発言であったと頭を下げた。これもまた、生配信ゆえの不用意な一言が、本人の意図を超えて大きな問題へと発展したケースといえる。

ジェイ（写真提供＝OSEN）

NewJeansのミンジによる「カルグクスって何？」という発言も興味深い。言葉自体に攻撃性はないが、韓国で一般的な料理を知らないと述べたことが「庶民感覚がない」「高飛車だ」という批判を招き、最終的に本人が長文で心境を明かすことになった。ここでは差別や暴言ではなく、何気ない一言が炎上の材料となっている。

ミンジ（写真提供＝OSEN）

これらの事例を整理すると、ライブ配信における「失敗」にはいくつかのパターンが存在することがわかる。

酒の影響で本音が漏れるケース、文化や歴史への認識不足が露呈するケース、差別的と受け取られる演出、そして今回のジゼルのように視聴者との応酬が切り取られるケースだ。

共通しているのは、収録番組であれば編集でカットされていたはずの場面が、生配信では未加工のまま残ってしまうという点である。

その観点で見れば、ジゼルの件はグレーゾーンに位置する。彼女は差別発言をしたわけではなく、誰かを一方的に侮辱したわけでもない。むしろ失礼な相手への切り返しという側面もあり、それゆえに「セーフかアウトか」で意見が分かれている。

しかし、それでも今回の件が話題となったのは、ライブ配信においてスターの一瞬の反応がいかに拡大解釈されやすいかを改めて証明したからだ。

ファンとの距離を縮めるためのリアルタイム配信は、その親密さゆえに、スターにとって最も無防備な場所となる。それは大きな魅力であると同時に、常に失言や誤解、炎上のリスクと隣り合わせの場なのである。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）