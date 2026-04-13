BTSが3月21日に韓国・ソウルの光化門広場一帯で開催した『BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG』のリハーサル映像が公開。無邪気な笑顔を見せるメンバーの姿に、ファンの注目が集まっている。

【動画】①BTSメンバーの真剣な表情＆お茶目な笑顔溢れるリハーサル風景 ②③「SWIM」＆「Dynamite」リハーサルvsライブ動画

■BTSメンバーがリハーサル中に交わす笑顔

NetflixのSNSで公開された動画では、「Hooligan」をBGMに、カムバックライブのリハーサル風景を収録。室内でのリハーサルでは、メンバーは黒の衣装に身を包みながらも、髪はノーセットで、ナチュラルなムードが漂っている。

真剣な表情で歌い、踊るメンバーたち。互いに目線を交わしながら動作のタイミングを確認する様子からは、積み重ねてきたチームの絆が感じられる。

一方で、両腕でハートマークを作っておどけるRM（アールエム）、大ぶりなメガネ姿で笑顔を見せるJIN（ジン）、楽しそうに会話を交わすSUGA（シュガ）。JIMIN（ジミン）とV（ヴィ）はケンカの真似をしたり、JUNG KOOK（ジョングク）が逆立ちするJIMINのお尻をタッチしたりと、“マンネライン”3人がふざけ合う様子に思わず笑顔のJ-HOPE（ジェイホープ）の姿も収められている。

プロフェッショナルな表情と、笑顔が絶えない素顔の両方を堪能できる今回の映像。SNSでは「みんな可愛いっっ」「めっちゃふざけてて大好き」「お尻タッチしてる？（笑）」「笑顔で準備してるの見てこちらまで幸せになっちゃう」「グクめっちゃ楽しそう」など、さまざまなコメントが寄せられている。

■「SWIM」、「Dynamite」リハーサルvsライブを同時に楽しめる貴重映像も続々

なお、「SWIM」「Dynamite」のリハーサル風景とライブでのパフォーマンスを上下に分割して比較できる動画も公開されており、ファンの注目を集めている。