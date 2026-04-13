ＱＰＳホールディングス <464A> [東証Ｇ] が4月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結営業損益は14.5億円の赤字(前年同期非連結は0.2億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の22億円の赤字→12億円の赤字に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結営業利益は前年同期非連結比2.3倍の2.5億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結営業損益は5.4億円の赤字(前年同期非連結は0.2億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-4.7％→-78.6％に急悪化した。



※今期第3四半期から連結決算に移行。



株探ニュース