阿波製紙 <3896> [東証Ｓ] が4月13日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の1.7億円の赤字→1.2億円の赤字(前の期は2.7億円の黒字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.4億円→1.9億円(前年同期は3.3億円)に35.5％増額し、減益率が57.4％減→42.3％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、連結子会社における自動車関連資材の減少の影響により前回予想を下回る見通しとなりました。営業利益につきましては、売上減少の影響が見込まれるものの、退職給付費用の数理計算上の差異の影響により費用が減少したため前回予想から変更はございません。経常利益につきましては、投資事業組合運用損の縮小が見込まれることから、前回予想を上回る見通しとなりました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、補助金収入について前回公表時点では９億円を見込んでおりましたが、交付額が15億円と確定し当初の想定を上回る見込みとなりました。一方で減損損失の計上および繰延税金資産の評価の見直し等の影響も見込まれますが、前回予想を上回る見通しとなりました。※業績予想数値につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。