&TEAM・NICHOLAS、“スパイスメイク”4種披露「新鮮な一面をお見せできたと思います」
9人組グローバルグループ・&TEAMのNICHOLASが、5月12日発売のメンズ向けビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』2026年6月号（カエルム）の表紙を飾る。
【別カット】雰囲気ガラリ…&TEAM・NICHOLAS
第1特集のテーマは「SPICE ALLURE」。NICHOLASのカリスマ性とミステリアスな魅力をあらゆる角度から引き出した見どころ満載のカバーストーリーとなっている。
今回は、“スパイスメイク”をキーワードに、スパイス度0パーセントのナチュラルな雰囲気から、25パーセントのほんのりスパイシーなメイク、50パーセントのピリ辛メイク、75パーセントの刺激的な辛口メイクまで。雰囲気のガラッと異なる4ルックを22ページにわたりたっぷりと届ける。NICHOLAS本人も「新鮮な一面をお見せできたと思います」と語る、ここでしか見ることのできない姿となる。
インタビューでは、美容のこだわり、メイクへの考え方、メンバーとのほほ笑ましいエピソード、今夏にしたいことなども語る。そして、3rd EP『We on Fire』のこと、5月13日から始まるツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY』について、&TEAMとして描く今後のビジョンについても話す。
【別カット】雰囲気ガラリ…&TEAM・NICHOLAS
第1特集のテーマは「SPICE ALLURE」。NICHOLASのカリスマ性とミステリアスな魅力をあらゆる角度から引き出した見どころ満載のカバーストーリーとなっている。
今回は、“スパイスメイク”をキーワードに、スパイス度0パーセントのナチュラルな雰囲気から、25パーセントのほんのりスパイシーなメイク、50パーセントのピリ辛メイク、75パーセントの刺激的な辛口メイクまで。雰囲気のガラッと異なる4ルックを22ページにわたりたっぷりと届ける。NICHOLAS本人も「新鮮な一面をお見せできたと思います」と語る、ここでしか見ることのできない姿となる。
インタビューでは、美容のこだわり、メイクへの考え方、メンバーとのほほ笑ましいエピソード、今夏にしたいことなども語る。そして、3rd EP『We on Fire』のこと、5月13日から始まるツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY』について、&TEAMとして描く今後のビジョンについても話す。