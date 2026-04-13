首の手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックス（53）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の生放送に10週ぶりに復帰した。

前回まで9週連続で同番組のスタジオ出演を欠席していたマツコ。久々に生放送で姿を見せ、番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい」と祝福されると「ほんとにもう私、FIREできるんですよ。もう労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思ってて。本当に働きたくないんですけど！すいません！」と本音をぶちまけた。

さらに「この番組2カ月現場離れて見てたでしょ？ほんとしょぼいね。びっくりしちゃった」と相変わらずの“毒舌”を披露。健在ぶりをアピールした。

マツコは、2月9日放送回を欠席し、電話で出演。首の緊急手術を受けて入院中だと明かしていた。

金曜MCのミッツ・マングローブは2月23日の放送で、「相変わらずもがき苦しんでいるそうですよ」と説明し、「いい気味ですね」と毒づいていた。また今月16日の放送でも、「容積的に大きい人はだいぶしぼんじゃったみたいよ」と、マツコの体型変化を報告。電話で連絡を取ったといい、「体力も声量も変わらず」とも明かしていた。