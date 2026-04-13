フリーアナウンサーの袴田彩会(はかまだ・あやえ＝35)が12日、自身のX(旧ツイッター)を更新。救急搬送されていたことを報告した。



【写真】3時間を1人トークで乗りきった里崎氏 すごい人の数！

袴田アナはこの日、元プロ野球選手の里崎智也氏とともに都内で行われるトークイベントに出演予定だったが、出演を辞退していた。同日のXの投稿では「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。出演辞退した理由について「昨夜、体調が急激に悪化し救急搬送されました」と記し、「幸い大事には至らず、現在は治療を受けながら回復に努めています」と知らせた。



里崎氏に対しては「このような急な事態にも関わらず、里崎さんは『気にしないで、楽しんでくるから』と温かい言葉をかけてくださり、お一人で3時間のトークショーをやり遂げてくださいました」と感謝。「次回のライブでは元気な姿で皆様にお会いできるようしっかりと回復に努めてまいりますので、またお越しいただけましたら幸いです」と結んだ。



里崎氏も同日にXを更新し、「里崎ライブin東京 春 チケット完売!満員御礼ありがとうございました」と報告。「今回は袴田さんが体調不良で、お休み!」と記し、「プロ野球関係トークショー各方面で広がってきたと思いますが、里崎1人で3時間ノンストップトークライブはまさに伝説回!これは真似できないでしょう(笑)」と自画自賛していた。投稿には、1人で回しきったトークイベントの記念写真も添えていた。



袴田アナは2013年4月に東北放送にアナウンサーとして入社。2018年からフリーになり、野球好きの知識を生かしてキャスターやアシスタントとして活躍している。2025年4月には結婚を発表した。実姉はタレントの葉加瀬マイ。



（よろず～ニュース編集部）