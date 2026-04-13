今夜『テレビ×ミセス』M！LK塩崎太智がゲーム対決にリベンジ！ ダイアン津田・あばれる君も参戦
今夜4月13日放送のMrs. GREEN APPLE冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系／毎週月曜）では、全国の学校や職場を巡り“スターの原石”を発掘する新企画が始動。白熱のゲーム対決には、M！LKの塩崎太智がリベンジ参戦するほか、ダイアン津田、あばれる君ら芸人軍も登場する。
【写真】今夜放送『テレビ×ミセス』レギュラー第2回＜フォトギャラリー＞
レギュラー第2回となる今回の放送では、ミセスが全国各地の学校や職場を訪れ、自慢の友達を教えてもらい“スターの原石”を発掘する新企画「スター発掘×ミセス」がスタート。記念すべき初回は、名門女子高で生徒たちの「自慢の友達」を探し出す。果たして、ミセスを唸らせる“スターの原石”は見つかるのか。
スタジオゲストには、塩崎太智（M！LK）、津田篤宏（ダイアン）、あばれる君が登場。渋谷凪咲とともに、ミセスと白熱のゲーム対決を繰り広げる。「グリーンアップルティーチャレンジ」では、巨大な急須を操る超難関ミッションに挑戦。さらに、平衡感覚を失った状態でランウェイを駆け抜ける新ゲーム「ぐるぐるバットランウェイ」では、再びミセスが粉まみれの危機に…！
スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー作「Variety」のリード曲「StaRt」を披露する。始まりの季節にふさわしい同楽曲を、冠レギュラーならではのエネルギッシュな演出で届ける。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて4月13日20時55分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】今夜放送『テレビ×ミセス』レギュラー第2回＜フォトギャラリー＞
レギュラー第2回となる今回の放送では、ミセスが全国各地の学校や職場を訪れ、自慢の友達を教えてもらい“スターの原石”を発掘する新企画「スター発掘×ミセス」がスタート。記念すべき初回は、名門女子高で生徒たちの「自慢の友達」を探し出す。果たして、ミセスを唸らせる“スターの原石”は見つかるのか。
スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー作「Variety」のリード曲「StaRt」を披露する。始まりの季節にふさわしい同楽曲を、冠レギュラーならではのエネルギッシュな演出で届ける。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて4月13日20時55分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記