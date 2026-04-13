◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）

オープン初挑戦のアルデバランＳで未勝利からの連勝が４で止まったピカピカサンダー（牡４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父アジアエクスプレス）。その前走は激しい先行争いに巻き込まれた。序盤から同馬を含む４頭が主張する展開となり、その４頭すべてが下位に沈む完全な差し決着。「オーバーペースだったし参考外」と鹿戸調教師は意に介さない。

巻き返しへ、この中間も順調だ。近２走と同様に、１週前追い切りはポリトラックのＰコースで調整。坂路の乗り込み量も豊富で、トレーナーは「放牧を挟んで仕上がりはいいし、問題ない」と出来の良さを認める。

重賞初挑戦でメンバーレベルはさらに上がり、乗り越える壁は決して低くない。今回も逃げ、先行馬が複数いて、同型馬との兼ね合いがカギとなる。「自分のペースでいければ、もっと頑張れてもいい。改めて期待したい」と気合いが入る。前走の大敗で人気は下がりそうだが、連勝時の勢いを取り戻せば、この舞台でも十分に戦える。