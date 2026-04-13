宝塚歌劇元星組トップスターで女優の湖月わたるが、大阪市内で「湖月わたる 宝塚歌劇団退団 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『ＴＵＭＢＬＥＷＥＥＤ（タンブルウィード）』」に向けた取材会に出席した。

２００６年退団から２０年になる湖月。この２０年について「変わっていないのは舞台に対する情熱。全然変わることはないですね」とキッパリ。退団時に思い描いていた夢についても「まさか２０年後もこういう風にステージで表現できているとは思ってなかったので、これは本当にうれしいこと」とほほ笑んだ。一方で、かなっていない夢には「スポーツ」を挙げ「スキー、サーフィン、マリンスポーツとかは好きなんです。チャレンジしたいなと思うんですけど、けがが伴う。舞台に支障があることはいまだにできない」と苦笑いを浮かべた。

「カラミティ・ジェーン」では２曲、自身で振り付けも行う。「９月頃にロンドンに行って、指示を仰ぎながら制作して、持ち帰ってこようかなと思っています」と新しい挑戦にワクワクしている。公演は１１月６日〜８日に兵庫・宝塚バウホール。１１月１２日〜１４日に東京・よみうり大手町ホール。１１月１８、１９日に愛知・御園座で上演される。