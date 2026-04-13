マツコ・デラックスが13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。2月2日放送回以来10週ぶりに番組復帰を果たした。

番組冒頭、マツコは「本当にもうヤダ。私、FIRE（経済的自立による早期リタイア）できるんですよ。労働意欲が湧かなくて。今日も1時間ぐらい前までバックれてやろうと思って」と切り出した。長髪オールバックで、愛用のチュニック姿だった。

続けて「1個だけ分かったことあるんですけど、この番組2カ月現場離れて見てたでしょ？ しょぼいね。ビックリした」とスタジオの爆笑を誘った。

病状について「骨折した人だと思えばいいのよ。それを待ってただけで、正気だったのよ。だから、なおさら辞めたくてしょうがなかったのよ。めちゃくちゃすこやかに辞めたかったの。本気で働きたくない」と語った。「高級個室」に入院していたといい「当たり前じゃん。FIREできるんだぞ」と主張した。

面会についてはマネジャーだけだと明かした。番組代役を務めたミッツ・マングローブとの面会については「ミッツさん何か一番会いたくなかった。何でもしゃべるじゃん。途中から電話取るのやめたもん」と語った。

月曜コメンテーターのマツコは2月9日放送回から欠席。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出始めちゃって。それで病院に行ったら、急いで手術した方がいいって言われて。私、実はもう手術し終わって、入院してるのよ」と明かした。

「それで急にお休みをいただくことになって。申し訳ないという思いで。今日ぐらいはおとなしくごめんなさいと言おうと思ったら、あまりのしょぼくれた画面に…私はこんなところに写ってるんだと。がくぜんとしました。画面で見たらカッスカスよ」と番組をイジった。

病状については「首の神経が圧迫されただけで他は元気なので」と説明。復帰予定については「はっきりと分からないのよね。まだ手術して私、1回ぐらいしか立ってないから。それで術後の経過とか見ていただいて、それで決まる感じだから」と語った。

マツコは昨年8月にも腰痛で番組を欠席している。