ボーンマスでプレイする19歳FWイーライ・ジュニア・クルピには早速ビッグクラブから熱視線が届いているようだ。



2025年冬にロリアンからボーンマスに加入したクルピ。昨シーズン終了まではレンタル移籍という形でロリアンに残り、今シーズンよりボーンマスに合流したが、プレミアデビューシーズンで躍動している。



ここまでクルピはリーグ戦27試合に出場して10ゴールをマーク。まだ19歳と若く、プレミア1年目から二桁得点を記録するなどボーンマスのNewスターとして注目を集めている。





そんななか、英『CAUGHTOFFSIDE』によると、クルピは今夏の移籍市場で人気銘柄になる可能性があるとのこと。すでにリヴァプールとチェルシーが興味を持っているようだ。この2クラブはボーンマスFWへ具体的な関心を示しており、今夏の獲得を強く望んでいるという。今後具体的な動きに出ると考えられていると同メディアは主張している。昨夏はディーン・ハイセンをレアル・マドリードに、そして今冬はアントワーヌ・セメンヨをマンチェスター・シティに売却するなど主力をビッグクラブに引き抜かれているボーンマス。次はクルピになると同メディアはみており、5500万〜6000万ポンド（約118億〜128億円）ほどで移籍が実現する可能性があるという。プレミアデビューシーズンながら二桁得点という素晴らしいインパクトを残しているクルピは今夏ステップアップを遂げるのか、注目だ。