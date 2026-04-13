11日に行なわれた、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド。

「V・ファーレン長崎」は、アウェーで「アビスパ福岡」と対戦しました。

百年構想リーグは、この試合から後半戦。

V・ファーレンは今シーズン、ホーム戦では勝利している福岡との九州ダービーに臨みました。

前半、福岡の堅い守備を前に攻めあぐねますが、41分にフリーキックのチャンスにマテウスが強烈なシュート。

しかしキーパーに阻まれ、ゴールならず。スコアレスで折り返します。

先制したいV・ファーレンでしたが、逆に後半17分にミドルシュートを決められ、1点を追う展開に。

その後は、ケガから3試合ぶりに復帰したチアゴ サンタナや、ノーマン キャンベルを投入し攻勢を強めますが、シュートシーンを作ることが出来ず。

結局 0対1で敗戦し、リーグ戦2回目となる連敗を喫しました。

（高木 琢也監督）

「ビハインドを負ったときに、自分たちで力を起こしていくこともこれから必要になっていく。もう1回いろんな形でアプローチをして、チームとして戦えるような状況に作っていきたい」

アウェー連戦となる次節は、18日「サンフレッチェ広島」と対戦します。