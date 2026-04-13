投資家テスタ、誤発注銘柄スクショで発表 含み損→ケタ違いの爆益
専業投資家のテスタが13日、自身のXを更新。3日に注文数を間違えて買ってしまった株の銘柄を発表し、スクショ付きで爆益を報告した。
【画像】気になる！ケタ違いの爆益出したテスタの保有株
3日にテスタは「今日とある株を1億円分くらい買おうと思ったらロット間違えて3倍買ってしまってすぐ売ろうかなと思ったけど大型だしまぁいいかとそのままいってみることに。現在含み損138万円」と報告。
その後、乱降下がありつつも「+1500万越え！ここで2億売って本来の1億ポジにしたら」「+700にダウン...やはり天井だったのか すぐマイテンしそう」「途中全体の雰囲気悪そうと思って5分の1売ったけど その後も安定していた 確定+880と含み益＋4400」などと持ち株の上場を伝えていた。
そして本日13日に「リプ欄で当てられてたとおり3倍誤発注銘柄はレーザーテックでした あの日は本命キオクシア2億円分 対抗レーザー1億円分買おうとしてキオクシア2万株買った後にぼーっとしてたのか2億の半分だから〜でレーザー1万株買い誤発注。もちろんすぐ1万株だと3億以上やん〜となったけど」と告白。
「まぁ板あるし上がると思って買ってるわけだしXのネタにもなるから面白さに体張っちゃおうと思って継続しました キオクシアは上げのスピード早くて一旦3万で売って+8500万くらいだけどそのまま持ってた方が正解でしたか まぁ下がったらレーザーも下がりそうだから上がってくれた方がいいですかね〜」とこれまでの経緯を説明した。
スクショでは持ち株レーザーテックの含み益「＋4150万7398円」（＋14.40％）と表示されている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
【画像】気になる！ケタ違いの爆益出したテスタの保有株
3日にテスタは「今日とある株を1億円分くらい買おうと思ったらロット間違えて3倍買ってしまってすぐ売ろうかなと思ったけど大型だしまぁいいかとそのままいってみることに。現在含み損138万円」と報告。
その後、乱降下がありつつも「+1500万越え！ここで2億売って本来の1億ポジにしたら」「+700にダウン...やはり天井だったのか すぐマイテンしそう」「途中全体の雰囲気悪そうと思って5分の1売ったけど その後も安定していた 確定+880と含み益＋4400」などと持ち株の上場を伝えていた。
「まぁ板あるし上がると思って買ってるわけだしXのネタにもなるから面白さに体張っちゃおうと思って継続しました キオクシアは上げのスピード早くて一旦3万で売って+8500万くらいだけどそのまま持ってた方が正解でしたか まぁ下がったらレーザーも下がりそうだから上がってくれた方がいいですかね〜」とこれまでの経緯を説明した。
スクショでは持ち株レーザーテックの含み益「＋4150万7398円」（＋14.40％）と表示されている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。