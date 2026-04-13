SUPER JUNIOR・イトゥク＆ヒチョル、新ユニット「SUPER JUNIOR-83z」結成！東京含むアジアツアーも決定

SUPER JUNIORのイトゥクとヒチョルが、新ユニット「SUPER JUNIOR-83z」を結成する。

所属事務所SMエンターテインメントは4月13日、イトゥクとヒチョルによる新ユニット「SUPER JUNIOR-83z」のローンチを公式発表した。

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SUPER JUNIOR-83zは、1983年生まれの同い年であるイトゥクとヒチョルが結成したユニットだ。年齢以外のあらゆる面で対照的な性格を持つ2人が生み出す“ギャップのあるケミストリー”に、ファンの関心が集まっている。

彼らは来る7月、正式なユニットデビューとともにファンコンサートツアー「1983」を開催する。ソウルを皮切りに、東京、バンコク、香港、クアラルンプール、マカオ、高雄、シンガポール、台北まで、アジア9都市を巡り、現地ファンと会う予定だ。

（画像＝SMエンターテインメント）ヒチョル（左）とイトゥク

ツアーの幕開けとなるソウル公演は、7月25日と26日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで開催される。チケット販売スケジュールなどの詳細は、今後SUPER JUNIOR公式ファンクラブコミュニティおよびSNSを通じて案内される。

これに先立ち、イトゥクとヒチョルは、SUPER JUNIORのデビュー20周年記念ワールドツアーのアンコール公演「SUPER SHOW 10, SJ-CORE in SEOUL」のステージで、新曲『ONSAEMIRO』をサプライズ公開した。当時、会場で大きな反響を呼んだだけに、今回のユニットデビューにも注目が集まっている。

なお、SUPER JUNIORは「SUPER SHOW 10」を通じて、ソウル、香港、ジャカルタ、マニラ、メキシコシティ、モンテレイ、リマ、サンティアゴ、台北、バンコク、名古屋、シンガポール、マカオ、クアラルンプール、高雄、埼玉、ホーチミンなど、世界17地域でアンコール公演を含む全32公演を成功裏に終えた。

◇イトゥク プロフィール

1983年7月1日生まれ。本名パク・ジョンス。2000年に姉とでかけた明洞（ミョンドン）でスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントの練習生に。2003年に同じくSUPER JUNIORのドンヘと共に5人組グループに加入したが、グループ自体の企画が中止となった。その後、2005年にSUPER JUNIORとしてデビューし、最年長メンバーであることからリーダーを担当している。MCのスキルに長けており、多種多様なバラエティ番組でその実力を発揮している。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。