【不二家】『ミルキー×OUTDOOR PRODUCTS』グッズ2品が登場/ 発売75周年記念で、好評企画の第2弾

不二家は4月27日、「ミルキー」と米ロサンゼルス発の『OUTDOOR PRODUCTS(アウトドアプロダクツ)』とのコラボグッズ2品を、全国の「不二家洋菓子店」と「不二家レストラン」で発売する。店舗により取り扱いのない場合や、売り切れの場合もあるとしている。

不二家は同社と2025年3月に初コラボし、マスコットキャラクター「ペコちゃん」を描いたデイパック、ショルダー、リュック型ポーチの3品を発売。前回の反響を受け、第2弾として、発売75周年を迎えた「ミルキー」とのコラボ商品を展開する。

今回は、「リュックサック」と「ショルダーバッグ」の2品をラインアップした。各ブランドのロゴと、ペコちゃんなどのイラストをワンポイントに描き、日常使いしやすいシンプルなデザインに仕上げた。

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〈コラボグッズの概要〉

◆「リュックサック」税込10,780円

「ミルキー」と「OUTDOOR」のブランドロゴ、ペコちゃん･ポコちゃんのイラストをあしらったリュックサック。外側にポケットを3カ所、背面にはファスナーポケットを備え、A4サイズが収まる大きさに仕上げた。サイズは、約幅26×高さ40×奥行き15cm。

素材はポリエステルで、背面にはメッシュ素材を用いた。軽量で耐久性や耐水性にも優れ、蒸れにくい仕立て。デイリー使いや休日、旅行など、さまざまなシーンで活用できるとしている。

◆「ショルダーバッグ」税込4,290円

ちょっとした外出やサブバッグとして気軽に使いやすいショルダーバッグ。サイズは、約幅12×高さ17.5×奥行き7cm。

デザインはリュックサックと揃え、こちらもポリエステルを素材に用いた。小物もすっきり収納できるよう、前面と内装にポケットを搭載した。

〈「OUTDOOR PRODUCTS」概要〉

1973年にアメリカ西海岸・ロサンゼルスで誕生したライフスタイルブランド。「アウトドア愛好家に好まれる日用品を作りたい」という思いからアルトシュール兄弟が創業。バッグに加え、カジュアルウェア、アンダーウェア、シューズ、時計、ステーショナリーなどの多様な日用品を、世界60か国以上で展開している。