NCT WISHとWEGOのコラボが実現♡春夏限定アイテム全6型登場

注目のボーイズグループNCT WISHとWEGOのスペシャルコラボが登場♡春夏シーズンにぴったりのアパレルや小物に加え、限定グッズや特典も充実した見逃せない内容となっています。トレンド感あふれるデザインとキュートな世界観で、毎日のコーデをもっと楽しくしてくれるラインナップをチェックしてみてください♪

全6型コラボアイテム♡

今回のコラボでは全6型を展開。

「ラグラングラフィックTシャツ」（4,399円税込／ピンク・ホワイト／M・L）、「ゲームグラフィックTシャツ」（4,949円税込／ホワイト・グレー／M・L）はデイリー使いにぴったり。

「スターパターンZIPパーカー」（6,929円税込／杢グレー／M・L）、「スターパターンスウェットパンツ」（5,939円税込／杢グレー／M・L）でセットアップも楽しめます。

さらに「ロゴツイルキャップ」（3,299円税込／ピンク・グレー／F）、「チャーム付きナップサック」（5,499円税込／ホワイト・グレー）など、小物も充実しています。

UMBRO×Aoooコラボ♡音楽とスポーツが融合した最新ストリート

豪華特典＆キャンペーン♡

税込5,000円以上購入で「WEGO MAGAZINE “NCT WISH” Special edition」をプレゼント。※1会計1冊、なくなり次第終了

さらに5月1日（金）からはオリジナルショッピングバッグも配布。ファン必見の限定アイテムが揃っています。

※WEGOアプリ登録＆クーポン提示必須

※ONLINE STOREでも条件達成で配布

発売＆イベント情報

先行販売は2026年4月17日（金）12:00よりWEGO ONLINE STORE限定。一般販売は4月18日（土）より全国店舗で開始。

さらに店頭では新ビジュアル展示や店内放送も実施され、コラボの世界観を体感できます。

推しと楽しむ春ファッション

NCT WISHとWEGOのコラボは、ファッションと推し活を同時に楽しめる特別な企画♡限定アイテムや特典は早期終了の可能性もあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

お気に入りのアイテムを見つけて、春のおしゃれを思いきり楽しんでみてください♪