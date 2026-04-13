“過去最大露出に挑戦”の村重杏奈、濡れ髪＆濡れ肌の一糸まとわぬ“バスタブショット”「刺激強すぎ」「エロい」
元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が、11日に更新されたViViの公式インスタグラムに登場。「村重BODY、過去最大露出」とつづり、写真集『あんな』を紹介するとともに大胆に肌見せをした撮影オフショットを公開した。
【動画】「エロい綺麗って神かよ」過去最大露出に挑戦、一糸まとわぬ“バスタブショット”で濡れ肌を披露した村重杏奈
投稿では「5／29発売村重ちゃんの写真集『あんな』では“オトナなあんな”をテーマに過去最大露出のカットにも挑戦!!初めて見る村重ちゃんがたくさん詰まった一冊をお楽しみに」と紹介し、バスタブに入り濡れた髪、濡れた素肌を大胆に見せ、一糸まとわぬ妖艶な姿を披露している。
さらに、村重は12日、自身のインスタグラムを更新。「一応夏に向けて2ヶ月で3キロ落としたんですけど 誰にも気付かれなくて涙な村重です アラサーの3キロ凄いんだぞ！泣泣泣」と、抜かりないボディメイクへの追求心をうかがわせた。
続けて「飯抜いてないぞ!!だからバストも落ちてない!!凄いぞ！夏までにあと2キロ落とせたらラッキーです」とつづり、持ち前の美バストを保ちつつ減量に成功したことも明かしている。
これらの投稿に、コメント欄には「エロい綺麗って神かよ」「おっぱい番長」「刺激強すぎ」「超絶最高に可愛い＆綺麗＆美しい女性」「えっシュッとした感ハンパないっすよ！」などと、美ボディへ称賛する声が集まっていた。
【動画】「エロい綺麗って神かよ」過去最大露出に挑戦、一糸まとわぬ“バスタブショット”で濡れ肌を披露した村重杏奈
投稿では「5／29発売村重ちゃんの写真集『あんな』では“オトナなあんな”をテーマに過去最大露出のカットにも挑戦!!初めて見る村重ちゃんがたくさん詰まった一冊をお楽しみに」と紹介し、バスタブに入り濡れた髪、濡れた素肌を大胆に見せ、一糸まとわぬ妖艶な姿を披露している。
続けて「飯抜いてないぞ!!だからバストも落ちてない!!凄いぞ！夏までにあと2キロ落とせたらラッキーです」とつづり、持ち前の美バストを保ちつつ減量に成功したことも明かしている。
これらの投稿に、コメント欄には「エロい綺麗って神かよ」「おっぱい番長」「刺激強すぎ」「超絶最高に可愛い＆綺麗＆美しい女性」「えっシュッとした感ハンパないっすよ！」などと、美ボディへ称賛する声が集まっていた。