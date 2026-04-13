【ブダペスト＝船越翔、ブリュッセル＝上杉洋司】ハンガリーで１２日、議会選挙（一院制、定数１９９）の投開票が行われ、中道右派の新興野党「ティサ（尊重と自由）」が勝利した。

与党「フィデス・ハンガリー市民連盟」を率いるビクトル・オルバン首相が退陣し、１６年ぶりの政権交代となる。親露派のオルバン氏が対立してきた欧州連合（ＥＵ）との関係改善が進むとの期待が高まっている。

選挙管理委員会によると、開票率９９％時点のティサの得票率は５３％で、フィデスの３８％を上回った。英ＢＢＣは、ティサが憲法改正などに必要な定数の３分の２以上の議席を獲得する情勢だと伝えた。

ティサのペーテル・マジャル党首は１２日深夜、ブダペストで勝利演説を行い、「ハンガリーを解放し、オルバン政権を打倒した」と強調した。マジャル氏は新たな首相に就く見通しだ。

２０１０年から４期連続で政権を担ってきたオルバン氏は、強権的な姿勢で司法への圧力やメディア統制を強めた。だが、エネルギー価格の高騰から物価高に見舞われても有効な対策を示せず、国民の不満が高まった。マジャル氏は汚職や政策の失敗など現政権の問題を訴え、支持を広げた。

今後注目されるのが、オルバン氏がウクライナ支援などを巡って繰り返し対立してきたＥＵとの関係の修復だ。オルバン氏はＥＵが昨年１２月に合意したウクライナ向けの９００億ユーロ（約１７兆円）の融資手続きにも反対していた。

ＥＵの執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は選挙結果を受け、「ハンガリーは欧州を選んだ。ＥＵはより強くなる」とＸ（旧ツイッター）に投稿し、マジャル氏が親欧州路線に向かうことに期待を寄せた。マクロン仏大統領やメルツ独首相など欧州各国の首脳もＳＮＳで祝意を示した。