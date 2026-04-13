斉藤由貴さん（59）の長女で、同じく俳優として活動する水嶋凜さん（26）がインスタグラムを更新。蛍光ピンクや黄緑のエクステを編み込んだカラフルなスタイルを披露した。



【写真】「親子で似てる」蛍光ピンクやグリーンのエクステを編み込んだ水嶋凜の最新ビジュアル

TVドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（テレビ朝日）に出演中の水嶋さんは、「田島紬 役で出演させていただきます！少女漫画家モカ子先生のチーフアシスタントです」と漫画家のアシスタント役を務めていると説明し、作中での衣装姿をアップ。役になりきった水嶋さんは、ピンク、黄緑などカラフルなエクステを髪に編み込んでおり、イエローやピンクのポップなファッションも相まって派手な雰囲気が現れている。



SNSでは、「あら 髪かわいい」「マジか…」「めちゃくちゃ可愛い！」「シュワチャンのファンでした！」「りんさん素敵！」「活躍の場がどんどん広がってよかったね」「親子で似てる！」「個性的でオシャレな衣装やヘアスタイルも楽しんで見ています」などのコメントがあった。



水嶋さんは、1999年11月18日生まれ、東京都出身。出演作には、2025年「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（テレビ朝日、清水琴音 役）、2023年「泥濘の食卓」（テレビ朝日、中村 役）のほか、2022年の連続テレビ小説「ちむどんどん」（第4週出演）などがある。