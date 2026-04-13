「下、通りまーす」Perfume・あ〜ちゃん、ピラティスで圧巻ポーズ披露！ 「カラダは柔らかさんですね」
「下、通りまーす」Perfume・あ〜ちゃん、ピラティスで圧巻ポーズ披露！ 「カラダは柔らかさんですね」
Perfumeのあ〜ちゃんは4月12日、自身のInstagramを更新。マシンピラティスに取り組むショットを披露しました。
【写真】あ〜ちゃんのピラティス姿
「元気な姿アップしてくれてありがとう」あ〜ちゃんは「こんなのとかもしてるよ 髪どうなってる？」とつづり、マシンピラティスでトレーニングする1枚の写真を投稿。両手でマシンの棒をつかみ、両足をマットにつけ、天に向かって腰をそらす見事な「ブリッジポーズ」を披露しています。ポーズとスタイルが圧巻です。
この投稿にファンからは、「大好き」「あ〜ちゃん 可愛い」「癒されます」「下、通りまーす」「素晴らしい」「元気な姿アップしてくれてありがとう」「すごいっすよ！！」「カラダは柔らかさんですね」「永遠の憧れです」「すごい……！！！柔らかい」「かっくいーー！！！！」と、絶賛の声が集まりました。
愛犬とのショット披露10日には「部屋中一生断捨離してたら 春になりました」と、愛犬とのショットを公開していたあ〜ちゃん。コメントでは、「最新のあ〜ちゃんをありがとうございます」「元気そうでよかった」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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