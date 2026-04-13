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エニグマの後継機として生まれたSG-41とは？

暗号学、第二次世界大戦、機械。この辺りのワードにアンテナが立っている方は「エニグマ」のことを耳にしたことがあるでしょう。1930年代から1940年代にかけて使用されていた暗号機の中でも、おそらく最も有名なものがこの暗号機エニグマ。

ただ、使用されていた暗号機はエニグマだけだったというわけではありません。ドイツ軍は「エニグマのコードは連合国側に解読されてしまったかもしれない」と心配し始め、後継機の開発に着手していました。

希少すぎた高性能暗号機

その結果として生まれたのが、「Schlüsselgerät 41」、略してSG-41。ちなみに操作用の手動クランクがペッパーミル（胡椒挽き）に似ていることから、「ヒトラー・ミル」とも呼ばれていたそうです。

SG-41の製造が始まったのは1941年のことですが、材料不足のせいで最終的に生産されたのはわずか1,000台にとどまりました。また同じ理由で重量が重くなってしまい、前線での使用には不向きと判断されてしまいました。

そのため、エニグマの置き換えとして活躍することはなかったのですが、性能的にははるかに優れた暗号機でした。イギリスの暗号解読の専門家たちも、このSG-41が暗号化したメッセージには頭を悩ませていましたし、戦後に実物を手に入れたアメリカ信号情報局は、これを「驚くべき暗号機」と評したそうです。

連合国側だけがこの暗号機に翻弄されていたわけではありません。その希少性と複雑さから、SG-41は現在でも暗号機愛好家たちの間で根強い人気を誇っていて、機械についての詳細は今もなお少しずつ解明されています。

今年の初めには、プラハにあるチェコ軍事史研究所のアーカイブで長らく眠っていたフォルダの中から、この暗号機のマニュアルのコピーが発見されました。

愛好家が独自に解き明かした謎

このマニュアル、もう少し早く見つかっていたらよかったのに、と思っているであろう人物がいます。それはイギリス在住のソフトウェア開発者で暗号機愛好家のマーティン・ギローさん。ギローさんは数年前、「SG-41は一体どうやって動いているんだろう？」という疑問から、自分でSG-41を作ってみたのです（マニュアルなしで！）。

もちろん作成にあたっては現代のテクノロジーを駆使し、実物のレプリカではなく3Dモデルで再現。完成したそのモデルは非常に完成度が高いもので、現在オンラインで公開されています。ちなみにこれはギローさんは過去にもイギリスの暗号解読機コロッサスを再現していて、そちらもオンラインで公開されています。

4段階の暗号化、その仕組みとは？

では、SG-41はどのような仕組みで動くのかというところですが、簡単に言うと、「とても複雑」の一言に尽きます。

4段階の暗号化を採用していて、まず毎日発行される6文字のキー・シーケンスから始まります。このキー・シーケンスは、毎月更新されるピン配置の一覧表と照合され、さらに暗号機ごとに割り振られた2桁の識別コードと組み合わせることで、暗号機の初期設定が決まります。

設定が完了したら、メッセージを入力することができ、機械が暗号化されたバージョンを出力します。そして出力されたメッセージは、さらに別のキーで処理され、開始位置がわからないように工夫されていました。

暗号機が好きで詳しく知りたい方は、The Crypto Museumというウェブサイトに詳細な解説がありますのでご参照を。ギローさんはThe Register誌の取材に対して、このサイトが「機械の暗号化の仕組みを解き明かすにあたって、非常に大きな貢献をしてくれた」と語っています。

「ちょっと何言ってるかわからない」と感じた方、ほとんどの人もそう思っているのでご安心を。そして、ギローさんが作成したモデルはインタラクティブになっているので、実際に触ってみて、どのように動くのかを体感してみるものいいかもしれません。