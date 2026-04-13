セ・リーグは全球団が対決を終えた

プロ野球は3月27日の開幕から今月12日で5カードを消化し、セ・リーグの各球団は5球団との対戦を終えた。昨季のリーグ王者、阪神は15試合を11勝4敗の首位で唯一、全球団に勝ち越し。ファンも「強すぎますね」と早くも連覇を確信している。

開幕戦は巨人に敗れたが、残りを2連勝した。その後、DeNA、広島、ヤクルトといずれも2勝1敗。10〜12日までの敵地での中日戦は同一カード3連勝。中日には昨季セ・リーグ球団で唯一、12勝13敗で負け越していた。

投手陣は伊原陵人、高橋遥人、才木浩人が2勝をマーク。リーグ2位のチーム防御率2.45としている。打線はいずれもリーグトップの打率.266、63打点、14盗塁、長打率.396。佐藤輝明内野手は打率.411、14打点でセ・リーグの2冠。森下翔太外野手は6本塁打で打撃3部門を2人で占めている状況だ。

投打が噛み合っての首位君臨にファンも大喜び。SNS上には「ずっと勝ち越し」「全カード勝ち越しとか怖すぎる」「それにしても強い」「バンテリンDは鬼門やないで」「独走体勢に入りつつあります」「喜んでいてはあかん」「ほんまに幸せ」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）