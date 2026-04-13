益若つばさ、“新しい家族”を公開「息子とも仲良しで、子育て奮闘中」 未熟児で生まれた愛犬へ注ぐ愛情「かわいー!!」
モデルでタレントの益若つばさ（40）が12日、自身のインスタグラムを更新。「はじめまして」と書き出し、“新しい家族”のカニンヘンダックスフンドを迎え入れたことを報告した。
【写真】「日々癒されてます」迎え入れたうにちゃんと益若つばさ＆息子の“家族3ショット”
益若は「はじめまして【うにちゃん】です 今日からうにちゃんアカウント開設します！」と書き出し、愛犬の専用アカウントを作成したことを発表。「息子が寮から戻り春からまた一緒に暮らすことになったので、2人で話し合ってうにちゃんを迎え入れることを決めました」と、愛らしい表情をした愛犬の写真を多数披露している。
投稿では、新しい家族・うにちゃんについて「カニンヘンダックスフンド 2026年の1月1日生まれ イエローの毛並みなのでうにちゃんと名付けました。男の子です！」と紹介し、長男とうにちゃんとの家族3ショットもアップしていた。
うにちゃんに決めた理由については「全国色々調べて大阪のブリーダーさんのところまで足を運び、未熟児で産まれたけど一生懸命頑張って育ってる可愛い可愛いうにちゃんに決めました！」とつづっている。
「初めて会った時はとても小さくて心配だったけど、いい環境の中すくすく元気に育ってようやくお迎えできました」と、迎え入れるまでの経緯も明かし、「あまりにも可愛すぎてカメラフォルダがうにちゃんだらけ」「すでに息子とも仲良しで、子育て奮闘中ですが日々癒されてます」と溺愛している様子も見せた。
この投稿に、コメント欄には「めっちゃかわいい」「名前もなにもかもかわいい 成長が楽しみ」「天使」「ついにっうにちゃんっ かわいー!!!!」「お迎えおめでとうございます」などと、うにちゃんのほほ笑ましい姿に反響が集まっている。
【写真】「日々癒されてます」迎え入れたうにちゃんと益若つばさ＆息子の“家族3ショット”
益若は「はじめまして【うにちゃん】です 今日からうにちゃんアカウント開設します！」と書き出し、愛犬の専用アカウントを作成したことを発表。「息子が寮から戻り春からまた一緒に暮らすことになったので、2人で話し合ってうにちゃんを迎え入れることを決めました」と、愛らしい表情をした愛犬の写真を多数披露している。
うにちゃんに決めた理由については「全国色々調べて大阪のブリーダーさんのところまで足を運び、未熟児で産まれたけど一生懸命頑張って育ってる可愛い可愛いうにちゃんに決めました！」とつづっている。
「初めて会った時はとても小さくて心配だったけど、いい環境の中すくすく元気に育ってようやくお迎えできました」と、迎え入れるまでの経緯も明かし、「あまりにも可愛すぎてカメラフォルダがうにちゃんだらけ」「すでに息子とも仲良しで、子育て奮闘中ですが日々癒されてます」と溺愛している様子も見せた。
この投稿に、コメント欄には「めっちゃかわいい」「名前もなにもかもかわいい 成長が楽しみ」「天使」「ついにっうにちゃんっ かわいー!!!!」「お迎えおめでとうございます」などと、うにちゃんのほほ笑ましい姿に反響が集まっている。