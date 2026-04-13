巨人の泉口友汰内野手（26）が11日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。昨季ブレークした背景に隠されていた“秘密”を明かした。

この日のテーマは「朝ごはんはコレ！」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された泉口。「ズバリ、なんですか？」という問いに「ジョア！」と即答した。

「朝ごはん食べて、食べ終わってから最後に飲みます」。なんと、愛飲していたのは同じ東京に本拠を置くライバル球団、ヤクルトの主力商品だった。

「楽。飲むだけなんで」という泉口。「去年ぐらいからですね」とセ・リーグ2位の打率を残し、ベストナインとゴールデン・グラブをダブル受賞した昨年から飲んでいるという。

辻岡アナから「もう、あの成績を見たらジョアの効果があるのかなと思ってしまうんですけど」と言われると「どうなんですかね」としたが、「ヤクルト戦前はいいゲン担ぎといいますか、ヤクルト飲み干してやる！というか…。そんな意味合いもあるんですか？」と言われると「ないでしょ」とこれには苦笑いだった。