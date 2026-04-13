フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、13日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、今季フリーで使用した楽曲について語った。

映画「グラディエーター2」から「Strength And Honor」、さらに「グラディエーター」から「Nelle Tue Mani （Now We Are Free） 」をメドレーに編集した楽曲を採用した。

三浦は「基本的には私たちが滑りたい曲を振付師さんに出しても、却下されることが多いので。ほとんどは、振付師さんが持ってこられた曲で振付けをしています」と説明した。

しかし、今回は2人の希望が通ったといい、「今回、『グラディエーター』を滑ることができた」と明かした。木原も「自分たちが滑りたい曲と、振付師の方から見て、自分たちに合ってる曲がちょっと違うみたいで。その差があったんですけど、今年は自分たちのやりたい曲をどうしても抜き通しました」と続いた。

「グラディエーター」はローマ帝国下で、家族を殺された剣闘士グラディエーターの復讐劇を描いた歴史映画。00年に公開され、24年には続編が公開された。

演技のイメージを固めるため、映画も見たのかと思いきや、木原は意外な告白をした。「映画は逆に見なかったんですよね。振付師の方から、“あなたたちは戦うストーリーじゃない。また違うストーリーがある。自分たちで運命をつかみ取るっていうのをテーマにしなさい”ということで」。三浦も「映画を見ると、イメージできてしまいますよね」と話し、あえて自分たちの世界観を作ることに注力したことを明かした。