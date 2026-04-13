【巨人】１８、１９日に盛岡で公式戦開催記念イベント 選手直筆サイン色紙にボールやチケットが当たる抽選会も
巨人は１３日、７月１日に盛岡市で開催するヤクルト戦に向けたプレイベントを、４月１８日と１９日に同市の複合商業施設「イオンオール盛岡」で開催すると発表した。１９日は球団公式マスコット「ジャビット」と公式マスコットガール「ヴィーナス」のステージパフォーマンス、記念撮影会などの企画も実施する。参加は無料となっている。
■プレイベント開催概要
▽日時：４月１８日（土） １０：００〜１７：００、４月１９日（日） １０：００〜１７：００
▽場所：イオンモール盛岡内 専門店街１Ｆ イーハトーブ広場 （盛岡市前潟４‐７‐１）
【１８・１９日 両日開催イベント】
▽スペシャルガラポン抽選会
選手直筆サイン色紙・ボールや、盛岡公式戦招待チケットなどが当たる抽選会
・場所：ステージ横特設ブース
▽プロの道具に触れよう！選手実使用用具展示（１０：００〜１７：００）
実際に選手が使用した道具を手に取り記念撮影などができる。
▽限定フォトスポット（１０：００〜１７：００）
大型モニターに盛岡限定のビジュアルが映し出されるほか、記念撮影が楽しめるフォトスポットが用意されている。
▽ジャイアンツ公式ＹｏｕＴｕｂｅ映像配信
大型モニターにジャイアンツの公式ＹｏｕＴｕｂｅ映像などを上映する。
【１９日限定イベント】
▽スペシャルステージイベント（１２：００〜１５：００）
・ヴィーナス、ジャビットによるダンスパフォーマンス
・選手直筆サイングッズが当たるじゃんけん大会
・ヴィーナス、ジャビットとのふれあい＆記念撮影
※記念撮影会は参加者多数の場合、終了時間前でも打ち切りとなる。
▽《盛岡イベント限定》フォトプリントブース（１２：００〜１５：００）
選手入りオリジナルフレームで記念写真を撮影できます。その場でシートに印刷してプレゼント。
※参加者多数の場合は終了時間前でも打ち切りとなる。
▽館内グリーティング
・ヴィーナス、ジャビットが店内のどこかに登場するかも！？
【注意事項】
※当日のイベントの様子は、ジャイアンツの公式サイトや公式ＳＮＳに掲載、投稿する場合あり
詳細は球団公式ホームページまで。