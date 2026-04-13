日本ハムから金銭トレードで中日に加入した杉浦稔大投手が１３日、本拠地・バンテリンドームで入団会見を行い、新天地での再出発へ意気込みを語った。背番号は「３３」に決まった。「大きなチャンス。ストレートと奪三振率がアピールポイント。強気に攻めて、ゼロで帰ってくる投球を期待してほしい」と、決意を新たにした。

杉浦は、国学院大から２０１３年にドラフト１位でヤクルトへ入団。１７年のシーズン途中に日本ハムへ移籍し、２１年には５６試合の登板で２８セーブをマークした。

チームは、１２球団最速で１０敗に到達するなど、ここまで借金８と苦しい状況が続いている。１３日時点で救援陣の防御率は６・４７。アブレウ、橋本ら故障者が続出し、ブルペン補強が急務だった球団は、通算２２１試合に登板している経験豊富な右腕に白羽の矢を立てた。

移籍前には、中日に在籍経験のある福谷や郡司から情報収集。日本ハム時代の同僚だった宇佐見や斎藤と再びチームメートになり、「心強い。頼りにしたい」と、にっこり。また、育成ドラフト１位から支配下をつかんだ牧野とは親戚であることも明かした。「牧野が実ははとこなんです。面識はないんですけど、僕の親と牧野の親がいとこらしくて。まさか、こういう形で初対面になるとは、という感じ。そういう（牧野との中継ぎリレー）場面もあると思うので、少しでも見てくれる人が楽しんでくれればいいかな」と、対面を心待ちにした。