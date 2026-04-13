松任谷由実、虫垂炎で手術へ 7月ライブを延期「緊急を要する状況ではありません」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/13】歌手の松任谷由実が13日、自身の公式サイトを更新。定期健診にて「虫垂炎」と診断され、手術を行うことを発表した。
【写真】72歳歌手、夫との貴重な2ショット
公式サイトでは「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました」と発表。「現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありません」とした上で「『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました。そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます」と報告。「公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。 （modelpress編集部）
高崎公演延期のお知らせ
いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。
この度、定期健診にて「虫垂炎」と診断されました。
現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、「Wormhole」ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました。
そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます。
公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます。
雲母社／ハンズオン・エンタテインメント
＜対象公演＞
7月28日（火）18：00開場／19：00開演
高崎芸術劇場 大劇場
＜振替公演日時＞
9月22日（火・祝）18：00開場／19：00開演
高崎芸術劇場 大劇場
＜払い戻しについて＞
延期公演にご都合が合わず参加出来ない方を対象としたチケット払い戻しをさせて頂きます。
払い戻しをご希望のお客様は、下記をご確認のうえ、払い戻し手続きをお願いいたします。
【払戻期間】
4月13日（月）13：00〜5月13日（水）23：59
【Not Sponsored 記事】
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◆松任谷由実、虫垂炎で手術へ
公式サイトでは「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました」と発表。「現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありません」とした上で「『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました。そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます」と報告。「公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。 （modelpress編集部）
◆発表全文
高崎公演延期のお知らせ
いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。
この度、定期健診にて「虫垂炎」と診断されました。
現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、「Wormhole」ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました。
そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます。
公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます。
雲母社／ハンズオン・エンタテインメント
＜対象公演＞
7月28日（火）18：00開場／19：00開演
高崎芸術劇場 大劇場
＜振替公演日時＞
9月22日（火・祝）18：00開場／19：00開演
高崎芸術劇場 大劇場
＜払い戻しについて＞
延期公演にご都合が合わず参加出来ない方を対象としたチケット払い戻しをさせて頂きます。
払い戻しをご希望のお客様は、下記をご確認のうえ、払い戻し手続きをお願いいたします。
【払戻期間】
4月13日（月）13：00〜5月13日（水）23：59
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