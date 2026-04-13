１３日の東京株式市場で日経平均株価は反落。米国とイランの和平協議は不調で全体相場は値を下げて始まったが、下値には買いが入り下げ渋った。



大引けの日経平均株価は前週末比４２１円３４銭安の５万６５０２円７７銭。プライム市場の売買高概算は２０億４８７０万株。売買代金概算は７兆２５０４億円となった。値上がり銘柄数は４６９と全体の約２９％、値下がり銘柄数は１０５８、変わらずは４９銘柄だった。



１１～１２日にパキスタンで行われた米国とイランの協議は合意に至らなかった。これを受け、週明けの東京株式市場は売りが先行してスタートした。しかし、朝方の売り一巡後は下げ渋った。米国とイランの停戦交渉は今後、再開される可能性もあるほか、前週末の米株式市場でナスダック指数が８日続伸しハイテク株が堅調な値動きとなったことも下値を支える要因に働いた。原油の指標であるＷＴＩ価格は日本時間の朝方に一時、１バレル＝１０５ドル台まで上昇した後は、高値圏での値動きが続いた。日経平均株価は後場に入り、再び下げ基調となり午後１時過ぎに前週末比で一時７００円近く値を下げたが、下値には買いが入り、大引けにかけ５万６５００円前後での一進一退が続いた。



個別銘柄では、アドバンテスト＜6857＞や東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクグループ＜9984＞が安く、古河電気工業＜5801＞や住友電気工業＜5802＞が値を下げた。ファーストリテイリング＜9983＞や任天堂＜7974＞、東京電力ホールディングス＜9501＞が軟調で、三井金属＜5706＞やＩＨＩ＜7013＞、イビデン＜4062＞が下落した。



半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やディスコ＜6146＞が高く、フジクラ＜5803＞やＪＸ金属＜5016＞が値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三菱重工業＜7011＞、ＩＮＰＥＸ＜1605＞が上昇した。日東紡績＜3110＞が値を飛ばし、決算内容が好感された安川電機＜6506＞が急伸した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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