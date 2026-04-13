ドル円１５９．７０近辺、ユーロドル１．１６９０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は159.70近辺、ユーロドルは1.1690近辺で推移している。週末の米国とイランの協議が物別れに終わったことを受けて、週明けオセアニア市場では有事のドル買いが強まった。ドル円は159.85付近、ユーロドルは1.1658付近までドル高が進行。しかし、その後はドル買いは一服した。ドル円はロンドン朝方に159.50台まで反落、ユーロドルは1.1690台まで反発する場面があった。いずれも先週末比ドル高水準を維持している。



USD/JPY 159.71 EUR/USD 1.1691

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