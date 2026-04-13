ノーヒットノーランは、ほんのわずかなズレで結末が変わる記録である。日本ハム・細野晴希が3月31日のロッテ戦で達成した一戦も、最終回にはいくつもの分岐点が潜んでいた。わずかなズレひとつで、“未遂”に終わっていても不思議ではない内容だった。【久保田龍雄／ライター】

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落合が落球していたら…

実際、その最終回にはヒヤリとさせられるシーンが続いた。先頭打者・岡大海の強烈なピッチャー返しは、細野がかろうじてグラブに当てて二ゴロ。2死後、山口航輝の一、二塁間のゴロも、ファースト・清宮幸太郎が捕り損ね、エラー判定に救われた。最後の打者・藤原恭大の見逃し三振も、「ボールでは?」とロッテファンの間で疑問視されるなど、いずれも一歩間違えば“ノーノー未遂”になりかねない場面だった。そして、過去に達成されたノーヒットノーランも、同様のエピソードが多く語り継がれている。

ノーヒットノーランを達成した細野晴希（左から2番目）（本人のインスタグラムより）

1994年5月18日、巨人・槙原寛己が広島戦で達成した史上15人目、平成で唯一の完全試合も、裏話に事欠かない。まず、9回2死、最後の打者・御船英之が一邪飛を打ち上げたシーンから紹介しよう。

ファースト・落合博満が体勢を崩しながらも一塁ベンチ前で好捕し、完全試合が成立したが、「もし落球していたら、どうなっていたか?」という素朴な疑問もあった。当時セ・リーグの審判だった田中俊幸氏は自著「プロ野球 審判だからわかること」（草思社）の中で、パーフェクト達成後、落合と話す機会があったときに、「ファイトある好プレーでしたが、もし落とせばエラーがつき、完全試合は“準完全試合”になるから、記録を優先すれば無理に追うのは考えものだ」と忠告した話を紹介している。

エラーは、野球規則9.12(a)(1)で、「打者の打撃時間を延ばしたり、アウトになるはずの走者（打者走者を含む）を生かしたり、走者に1個以上の進塁を許すようなミスプレイ（たとえばファンブル、落球、悪送球）をした野手に、失策を記録する」と定義されている。

ファウルフライ落球も「打者の打撃時間を延ばした」に該当するが、エラーかどうかは記録員が判断するので、あったとしてもレアなケースと思われる。また、完全試合は投手の記録なので、仮にファウルフライ落球にエラーが記録されても、現在では成立する可能性が強いとみられている。いずれにしても、現実に落合が捕球している以上、机上の空論としか言いようがない。

隠れた名采配

一方で、7回1死、緒方孝市の三ゴロは、打球を処理した現タレントの長嶋一茂氏が2019年4月28日放映の「お笑いワイドショーマルコポロリ!」（関西テレビ系）で、「あれはセーフだった」と打ち明けている。

「サードのライン際にゴロ打って、オレがバックハンドで捕ってファースト投げたシーンがあったの。緊張しちゃって、ボールが滑っちゃってスライドしたの。落合さんファーストで、ギリギリ（腕）伸ばしてうまくアウトにしたんだけど……」。

この場面の映像を見た長嶋氏は、落合の足がベースから離れていることに気づいたという。だが、幸いにも塁審が捕球時の状況を捉えにくい位置にいたため、確認できなかったようだ。本来なら三塁手に送球エラーがつき、“準完全”に格下げされてもおかしくないところを、アウトに見せた落合の“神演技”に救われたことになる。

完全試合といえば、ロッテ時代の佐々木朗希（現・ドジャース）が2022年4月10日のオリックス戦で、史上最年少の20歳5カ月で達成した前出の槙原以来の快挙も、思わずヒヤリとさせられるような話が伝わっている。

この日レフトを守っていた高部瑛斗は、4日前の日本ハム戦で同点の9回無死一、三塁、宇佐見真吾の左翼線上に上がった飛球に対し、捕球動作をせずに見送ったことから、悪夢のサヨナラ劇を演出することになった。そんな忌まわしい記憶がまだ生々しいときに、佐々木がパーフェクト継続中とあって、「（打球が飛んできたら）恐ろしく嫌ですね。日本ハム戦で（サヨナラ負けにつながる大きな）エラーをしたばかりだったので、それで尚更、嫌でした」（2022年6月26日配信『BBM SPORTS』）と極度の緊張状態にあった。

だが、不思議なことに、9回に守備交代するまで9つのポジションの中で唯一ボールを1度も触ることはなかった（外野に打球が飛んだのは、6回に紅林弘太郎の中飛、7回に後藤駿太の右飛の2回だけ）。もし4日前のように左翼線上に際どい打球が飛んだらと想像するだけで、本人でなくとも肝が冷えるような話だが、一番プレッシャーのかかる9回に岡大海をレフトの守備固めに送った井口資仁監督の判断も、“隠れた名采配”と呼ぶにふさわしいものがある。

最後の一球まで紙一重

最後は中日のルーキー・近藤真一が1987年8月9日の巨人戦で達成した史上唯一の1軍デビュー戦ノーヒットノーランのエピソードを紹介する。

9回2死、近藤は最後の打者・篠塚利夫に対し、カウント1-2から内角にカーブを投じたが、明らかにボール気味で、篠塚ものけぞるようにして見送った。だが、捕手・大石友好がダメ元で「よっしゃあ!」と大声を出すと、井上忠行球審は右手を上げ、「ストライク、アウト!」とコール。この瞬間、18歳11ヵ月の左腕の快挙が達成された。

「最後の球はボールだよ。後半はスピードも落ちてきたようだし、切れも鈍っていたんだけど……」と篠塚も残念がったように、ボールでカウント2−2になっていたら、「もし打たれるのなら篠塚さんかなとずっと思っていた」という近藤の予感が的中していた可能性もあった。「最後は審判のお蔭ですよ。あれはボールでしょう。投げた瞬間、抜けましたから(笑)。ただ、もうそういうムードだったんでしょうね。球場のファンの大声援がそうさせたんだと思っています」（週刊ベースボール2000年8月6日号）。

ノーヒットノーランは、一人ではできないということを改めて実感させられる。味方の守備、審判の判定、そしてほんのわずかな運。すべてが噛み合った先にだけ成立する記録だ。だからこそ、その裏側には必ず“ヒヤリ”がある。達成と未遂は、最後の一球まで紙一重なのである。

久保田龍雄（くぼた・たつお）1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部