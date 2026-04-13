DeNAは「YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー」として開催する5月12の中日戦で、人気お笑いコンビ「エルフ」が横浜スタジアムに来場すると発表した。

毎年、恒例となっているイベント「GIRLS☆FESTIVAL」の今年のテーマは「ベイ☆ギャルマインド」。見た目や世代に関係なく自分の「好き」に全力で突き進む最強のポジティブ精神を“ベイスターズ流”にアップデートし、ファンとともにポジティブなエネルギーで球場が一体になることを目指す。

圧倒的ギャルマインドの持ち主の荒川が「ブチアゲ隊長」としてセレモニアルピッチに登場する予定で「ありがとうございます涙 そしてなにより皆さんと共に思い出を作らせて頂けることがうれしすぎるーーはーと幸せーーーーーアゲーーーーーー（笑）皆さんにとって最高の一日になるように全力で、挑ませて頂きます！！！！よろしくお願いします！！！！ぎゃぁあああああ涙涙涙 涙涙 涙涙涙涙涙涙涙（笑）（感情がまだ溢れ出してる）」とイベントを心待ちにしている。