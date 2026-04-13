「記者コラム 仕事 賭け事 独り言」

３月中旬から４月アタマにかけて防府〜横浜〜蒲郡〜伊東と、久々に長距離移動連発のあわただしい日程をこなした。その中で、近い過去に頂点を極めたスターの圧巻Ｖを続けて目の当たりにすることができた。実に幸せな一カ月足らずだったと、ありがたく思う。

ボートではＳＧ・ボートレースクラシックを峰竜太（４１）＝佐賀・９５期・Ａ１＝が優勝。同じ蒲郡が舞台だった２０２３年ダービー以来となる、通算７回目のＳＧ制覇を決めた。

峰とじっくり話ができたのは４日目８Ｒ後。２コースからまくって１着とし、予選トップ通過を決めた時だった。いつものビッグマウスの中に「衰え」「強かった時とは違う」というような言葉が多くちりばめられていたのが気になった。

弟子の定松勇樹（佐賀）を筆頭に今後を託せる若手が続々と出てきている現状や、謹慎処分を受けての挫折もあり、イケイケで戦っていた当時とは違う。でも今回戦った姿からは、少し色合いは違うとはいえ“第一人者”のすごみを改めて感じさせた。舟足面で優位に立っていたわけではない。勝たなければいけない要所を、たぐいまれな集中力で確実にモノにした。「強かった時」よりも多くの経験を積んで、違う強みを見せてくれたと思う。

競輪では古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝の、伊東記念完全Ｖ。２４年ＭＶＰに対して適切と思わない方もいるかもしれないが、ここで見せた古性の走りを表現するなら“復活”しかないだろう。

単騎戦だった初日を含め、４日間すべてコメントは「自力」。特に決勝は圧巻で、番手まくりに出た大石剣士（静岡）を脚でねじ伏せた。

古性といえば、特に昨年から今年にかけては番手でのうまさ、ヨコの強さで勝つレースが多かった。タテ脚勝負では劣勢となるレースも少なくなく、自身でも「脚がない」と嘆くことが多かった。そんな姿を全く見せず、仕掛けのタイミングとタテ脚だけで勝ち取った完全Ｖ。有無を言わさぬ強さが戻ったという点では“復活”だろう。

Ｇ１優勝８回の古性が未戴冠の日本選手権（５月１〜６日・平塚）を目の前に、古性自身も「今の感覚で、うまく疲れを抜いて挑めれば楽しみ」と手応えを隠さない。グランプリスラムへリーチ（残すは競輪祭）となるか、期待は大いに増す。

栄光を極めた第一人者が、再びその座を目指してはい上がってくる姿はとてもいいものだ。新星登場もいいが、こんな楽しみを味わえるのも公営競技のいいところ。今年１年、わくわくしながらトップ戦線を追える。（関東ボート・競輪担当・浅野将之）