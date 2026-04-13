“ガラスの天才”ウィルシャーが監督キャリア初タイトル!! ウェンブリーで歓喜「素晴らしい感情だ」
元イングランド代表MFジャック・ウィルシャー氏が12日にルートン・タウンを率いてEFLトロフィー優勝を果たし、監督キャリア初タイトルを獲得した。『イースト・アングリアン・デイリー・タイムズ』が伝えている。
ウィルシャー氏は現役時代にアーセナルなどでプレーし、イングランド代表でもブラジルワールドカップに出場するなど活躍した。ただ怪我に悩まされる期間も長く、ガラスの天才とも称されるなかで30歳にして現役引退を決断。2022年にアーセナルU-18の監督としてセカンドキャリアをスタートさせていた。
その後はノリッジのコーチや暫定監督も務め、昨年10月に英3部相当を戦うルートン・タウンの就任。リーグ戦は10位と苦しんでいる一方、英3部相当以下が出場する大会のEFLトロフィーでは決勝進出を果たしていた。
迎えたウェンブリー・スタジアム開催の決勝・ストックポート戦では前半11分に先制を許したものの前半のうちにFWエミリオ・ローレンスとFWナーキ・ウェルズのゴールで逆転。後半アディショナルタイムにはウェルズが追加点を奪い、3-1の勝利で監督キャリア初優勝を達成した。
聖地でトロフィーを掲げた指揮官は「選手キャリアのすべての瞬間を愛してタイトルを獲得してきた。監督としてピッチ脇に立って同じことができ、素晴らしい感情だ」とコメント。選手時代よりも強く責任感を抱いていることも示しながら、戴冠を喜んだ。
また、ウィルシャー監督はチームがプレミアリーグから2年連続降格でEFLリーグ1まで転落していることにも触れて、「僕はウエスト・ハムファンだけど降格したときは人生がぐちゃぐちゃになったような感じだった。ファンも優勝に値するよ」とチームを支えるファンへの感謝も口にした。
ウィルシャー氏は現役時代にアーセナルなどでプレーし、イングランド代表でもブラジルワールドカップに出場するなど活躍した。ただ怪我に悩まされる期間も長く、ガラスの天才とも称されるなかで30歳にして現役引退を決断。2022年にアーセナルU-18の監督としてセカンドキャリアをスタートさせていた。
迎えたウェンブリー・スタジアム開催の決勝・ストックポート戦では前半11分に先制を許したものの前半のうちにFWエミリオ・ローレンスとFWナーキ・ウェルズのゴールで逆転。後半アディショナルタイムにはウェルズが追加点を奪い、3-1の勝利で監督キャリア初優勝を達成した。
聖地でトロフィーを掲げた指揮官は「選手キャリアのすべての瞬間を愛してタイトルを獲得してきた。監督としてピッチ脇に立って同じことができ、素晴らしい感情だ」とコメント。選手時代よりも強く責任感を抱いていることも示しながら、戴冠を喜んだ。
また、ウィルシャー監督はチームがプレミアリーグから2年連続降格でEFLリーグ1まで転落していることにも触れて、「僕はウエスト・ハムファンだけど降格したときは人生がぐちゃぐちゃになったような感じだった。ファンも優勝に値するよ」とチームを支えるファンへの感謝も口にした。