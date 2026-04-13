篠原涼子が自身のInstagramを更新し、SixTONESのジェシー、藤木直人との3ショットを披露した。

【写真】茶目っ気たっぷりのSixTONESジェシー＆藤木直人＆篠原涼子の3ショット

■篠原＆ジェシー＆藤木が仲良し3ショットを連続写真で公開

現在、Huluにて独占配信中のドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』Season2。篠原が主演を務める同作から、撮影現場の熱気と遊び心を凝縮したオフショットが届いた。

本作は、白岩刑務所が舞台。刑務官・冬木こずえを演じる篠原は、凛とした制服姿。その傍らには、受刑者・日下玲治役として危うい魅力を放っているジェシー、警視庁捜査一課の警部補・佐伯雄介として存在感を示す藤木が並んでいる。

篠原は「藤木くんとジェシーくんとちょっとおちゃめな一枚」とコメントを添えて複数枚のオフショットを公開。1枚目は、腕を組んで片手を顎に当てた“考えている”ポーズをとるジェシーに対し、愛らしく両手を頬に当てて微笑んでいる篠原。その隣には、藤木が躍動感のある動きを見せている。さらに、ジェシーが篠原のポーズを真似しようとしている様子（2枚目）、3人が揃って頬に手をあてて“シンクロ”している姿（3枚目）、そして全員が満面の笑みでカメラを見つめるショット（4枚目）と続いている。

■シーズン1放送時も“お茶目”なオフショットを投稿

Season1の放送当時から、撮影現場の活気溢れる舞台裏を公開してきた篠原。第4話の放送に合わせて公開された写真は、大きな盛り上がりを見せた。「久しぶりに3人揃ったのでポスターと同じ配置で撮りました」と綴られ、ドラマ公式ポスターの下で撮影されたオフショットを披露。刑務服に身を包んだジェシー、凛々しい制服姿の篠原、そして黒いコートを纏い重厚感あるオーラを放つ藤木が椅子に座った3ショット（1枚目）だ。続く2枚目では、3人そろって顔を綻ばせ全力で大笑いしている姿を見せた。

また、別の投稿では「仲良し兄妹癒されます」とコメント。ダブルピースで弾ける笑顔を見せる篠原とジェシーが、日下の妹・寿々役の梶原叶渚を挟み込む微笑ましい3ショットも公開した。

そのほか、Season1からSeason2へとバトンを繋いだ直後にもオフショットを公開。篠原は「撮影中に藤木くんからの温かい差し入れ肉まん＆あんまん ジェシーと一緒に、ほっかほかでいただきます こういう時間、好き。頑張るぞ～」とコメント。藤木からの差し入れを手に顔を寄せ合うジェシーと篠原の姿だ。温かい肉まん＆あんまんを前に見せるふたりのリラックスした笑顔が印象的だ（1枚目）。さらに続く2枚目の動画では、お皿ごとかぶりつこうとする茶目っ気たっぷりの姿も見せた。

■エンディング撮影の合間に篠原涼子の写真会開催

ドラマの公式Xもオフショットを披露。「エンディング撮影の合間に篠原さん写真会開催 動画が回っているとわかりサービス精神旺盛な座長！ OK！NO！ってなんですか？笑」と綴り、エンディング撮影の時の篠原のオフショット動画を公開した。

海を一望できるウッディなテラスに佇む、鮮やかなピンクのワンピースを纏った篠原。ノリノリで多彩なポーズを繰り出す躍動感あふれる姿が収められている。篠原の天真爛漫なふるまいとスタッフの笑い声さえ聞こえてきそうな映像からは、撮影現場のアットホームな雰囲気が伝わってくるかのようだ。