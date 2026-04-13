【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(13日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61120.25 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60589.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)
58771.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58385.59 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58264.98 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56954.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56784.42 ボリンジャー:＋2σ(25日)
56502.77 ★日経平均株価13日終値
56234.56 均衡表雲上限(日足)
55650.93 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55412.31 6日移動平均線
55303.86 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55136.75 13週移動平均線
54945.67 均衡表転換線(週足)
54457.81 均衡表転換線(日足)
54038.37 75日移動平均線
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53823.30 25日移動平均線
53785.84 均衡表基準線(日足)
53783.87 均衡表基準線(週足)
53319.28 ボリンジャー:-1σ(13週)
52916.27 26週移動平均線
52342.74 ボリンジャー:-1σ(25日)
51501.81 ボリンジャー:-2σ(13週)
51063.72 新値三本足陰転値
50862.18 ボリンジャー:-2σ(25日)
50181.61 ボリンジャー:-1σ(26週)
49684.34 ボリンジャー:-3σ(13週)
49381.62 ボリンジャー:-3σ(25日)
48447.42 200日移動平均線
47446.95 ボリンジャー:-2σ(26週)
44712.29 ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 93.53(前日95.96)
ST.Slow(9日) 93.31(前日90.97)
ST.Fast(13週) 56.51(前日45.37)
ST.Slow(13週) 45.12(前日39.70)
［2026年4月13日］
株探ニュース
61120.25 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60589.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)
58771.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58385.59 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58264.98 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56954.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56784.42 ボリンジャー:＋2σ(25日)
56502.77 ★日経平均株価13日終値
56234.56 均衡表雲上限(日足)
55650.93 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55412.31 6日移動平均線
55303.86 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55136.75 13週移動平均線
54945.67 均衡表転換線(週足)
54457.81 均衡表転換線(日足)
54038.37 75日移動平均線
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53823.30 25日移動平均線
53785.84 均衡表基準線(日足)
53783.87 均衡表基準線(週足)
53319.28 ボリンジャー:-1σ(13週)
52916.27 26週移動平均線
52342.74 ボリンジャー:-1σ(25日)
51501.81 ボリンジャー:-2σ(13週)
51063.72 新値三本足陰転値
50862.18 ボリンジャー:-2σ(25日)
50181.61 ボリンジャー:-1σ(26週)
49684.34 ボリンジャー:-3σ(13週)
49381.62 ボリンジャー:-3σ(25日)
48447.42 200日移動平均線
47446.95 ボリンジャー:-2σ(26週)
44712.29 ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 93.53(前日95.96)
ST.Slow(9日) 93.31(前日90.97)
ST.Fast(13週) 56.51(前日45.37)
ST.Slow(13週) 45.12(前日39.70)
［2026年4月13日］
株探ニュース