　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

61120.25　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60589.16　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
58771.69　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58385.59　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
58264.98　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
56954.22　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56784.42　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

56502.77　　★日経平均株価13日終値

56234.56　　均衡表雲上限(日足)
55650.93　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55412.31　　6日移動平均線
55303.86　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55136.75　　13週移動平均線
54945.67　　均衡表転換線(週足)
54457.81　　均衡表転換線(日足)
54038.37　　75日移動平均線
53988.11　　均衡表雲下限(日足)
53823.30　　25日移動平均線
53785.84　　均衡表基準線(日足)
53783.87　　均衡表基準線(週足)
53319.28　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52916.27　　26週移動平均線
52342.74　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51501.81　　ボリンジャー:-2σ(13週)
51063.72　　新値三本足陰転値
50862.18　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50181.61　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49684.34　　ボリンジャー:-3σ(13週)
49381.62　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48447.42　　200日移動平均線
47446.95　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44712.29　　ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14　　均衡表雲上限(週足)
40369.35　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　93.53(前日95.96)
ST.Slow(9日)　　93.31(前日90.97)

ST.Fast(13週)　 56.51(前日45.37)
ST.Slow(13週)　 45.12(前日39.70)

［2026年4月13日］

株探ニュース