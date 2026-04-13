『大食い王』新チャンピオン誕生 ラーメン1杯あたりのペースにSNSあ然「異次元すぎる」「やべーーわ」「これから出演番組増えそう」
テレビ東京で12日、『最強大食い王決定戦2026春』（後6：30）が放送され、新チャンピオンが誕生した。
【大食い王】「これから出演番組増えそう」新チャンピオンのRyu
新たなチャンピオンになったのはサングラスがトレードマークのRyu。決勝では60分間ラーメンを食べ続け、32杯を平らげた。1杯あたり2分を切るペースでラーメンを食べたことになる。
序盤から飛ばし、最後はペースが落ちたものの、後続を振り切ったRyu。SNSでは 「異次元すぎる」「やべーーわ」「これから出演番組増えそう」などのコメントが寄せられている。
【大食い王】「これから出演番組増えそう」新チャンピオンのRyu
新たなチャンピオンになったのはサングラスがトレードマークのRyu。決勝では60分間ラーメンを食べ続け、32杯を平らげた。1杯あたり2分を切るペースでラーメンを食べたことになる。
序盤から飛ばし、最後はペースが落ちたものの、後続を振り切ったRyu。SNSでは 「異次元すぎる」「やべーーわ」「これから出演番組増えそう」などのコメントが寄せられている。