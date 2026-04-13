◇プロ野球 パ・リーグ 西武 2x-1 ロッテ(12日、ベルーナドーム)

西武・滝澤夏央選手が延長10回に見せた好守備を、野球解説者の赤星憲広氏が称賛しました。

この試合に途中出場しセカンドの守備に入っていた滝澤選手は、ロッテ・ポランコ選手が打ったセカンド後方へのフライを背走して追うと、最後は体勢を切り返してダイビングキャッチ。イニングの先頭打者の出塁を阻む、価値あるビッグプレーとなりました。

このプレーのポイントに「ボールの追い方」を挙げた赤星氏。「打球が2塁ベース方向に変化した」とフライが空中で曲がったと語り、滝澤選手が背走の途中で体を切り返して対応したことに「一瞬の判断なので、1歩遅れていたらたぶん捕れなかった」とタイミングが素晴らしかったと解説しました。

さらに「内野手は外野手と違い、あまり切り返しの練習をしてきていないと思う」と説明。「運動能力というか、滝澤選手ならではのプレーだった」と褒めたたえました。

(4月12日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)