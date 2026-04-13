演歌歌手の竹島宏（47）が13日、東京・浜松町の東京湾クルーズ・シンフォニーで15日発売の新曲「純愛」のリリース記念取材会を行った。

デビュー25周年を記念してリリースする同曲。2023年に「恋人の聖地親善大使」に就任している竹島だが、このたび「恋人の聖地」プロジェクトのオフィシャルウエディングソングに決定した。

竹島は「おめでたい席があったら、僕が歌いにいって、歌のキューピットになれたら」と意気込み。これまでマイナー調の失恋ソングが多かっただけに、今回は「珍しいハッピーソング」といい、「自分だけのストーリーを作っていきたい。羅針盤のような存在になってくれるのがこの歌」と気持ちを新たに歌った。

「正直ちょっと地味な作品だと思ったんです」と明かすも、作曲の幸耕平氏は「地味だけどかっこいい」を狙ったのだという。幸氏から「押すのではなく引く、引きの美学」を教わり「歌えば歌うほどハマっていく」と不思議な魅力を感じているようだ。

そして「僕はこの歌で1万人の方をハッピーにしたい。じわりじわりと少しずつこの歌が持つ温かさが広がっていったら、ヒットの動きが見える作品かもしれない」と力を込めた。